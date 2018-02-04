Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir düşüncedir. Hem bankalardan konut kredisi temin ederek hem de TOKİ'nin düzenlediği kampanyaları takip ederek düşük taksit ödemeleri ile ev sahibi olmak mümkündür.

2017 yılında bankalar konut kredisi faiz oranlarını geçmiş dönemler ile kıyaslandığı zaman artırdılar. Bunun sebebi olarak vatandaşların kredi kullanmaması ya da bankaların kredi kullandırmamak istemesi olarak gösterildi. Ancak faiz oranlarında meydana gelen artışa rağmen halen daha ayda 500 tl taksitle ev almak, uygun ödeme planları ile ev sahibi olmak mümkün. Dönem dönem düzenlenen kredi kampanyaları, ertelemeli kredi ödemeleri, avantajlı ödemeler ile sunulan konut projeleri ya da TOKİ'nin düzenlediği konut kampanyalarından yararlanarak bütçe de zorlanmadan ev sahibi olunabilir.

TOKİ'den Ayda 500 TL Taksitle Ev

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), her yıl olduğu gibi 2018 yılında da çeşitli türlerde konutları satışa çıkardı. Özellikle de dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak isteyen TOKİ, ayda 200 TL, 300 TL ya da 500 TL taksit ve uzun vadeli ödeme planları sunuyor. Satışa çıkan evlerin projeleri ya tamamlanmış ya da ön satışta oluyor. Ön satışta satın alınan evlerin ödemeleri ise projenin bitimi, evlerin teslimi anında başlıyor.

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Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? sorusunun cevabı için bir diğer yöntem ise bankalardan kredi çekmek. Her bankanın kendi özelinde uyguladığı faiz oranı ile vade süresi vardır. Çoğu banka 120 aya (10 yıl) kadar uzanan ödeme planı imkanı sağlar. Ancak bazı bankalar bu süreyi 15, 20 ya da 25 yıla kadar çıkarabilmektedir. Eğer kredi alınacak bankadan öncesinde kredi kullanılmış ve ödemeler düzenli yapılmışsa, o bankanın maaş müşterisi konumunda bulunuluyorsa yahut teminat gösterilecek gayrimenkul sahibi olunup, kredi notu yüksek ve düzenli gelir durumuna sahiplik durumu söz konuysa bankalar kişi özelinde daha uygun faiz oranları ile kredi kullandırabilmektedir.

Ancak ev satın alırken konut kredisi yerine ihtiyaç kredisi kullanmak çok yanlıştır. Çoğu kişi böyle bir yanlışa düşer. Bu durumda ödeme tutarları daha yüksek olur, ilerleyen dönemlerde ödeme sıkıntısı çekilebilinir. Böyle bir durumda konut kredisi kampanyasından yararlanmak, vade süresini uzun tutmak, ödemelerin bütçelere uygun olarak düzenlenmesi gerekir.

Bankaların güncel faiz oranları incelendiği zaman örneğin Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar olan konut kredisi kullanımlarında 10 yıl vadeli ödeme planında yüzde 1,03 oranında faiz uygulamaktadır. Bu kapsamda temin edilen 10 yıl vadeli 40.000 TL konut kredisi için aylık kredi ödemesi 582 TL'ye tekabül etmektedir.

Yine şuan TOKİ'nin güncel olan kampanyaları incelendiği zaman Niğde'de 324 TL'den, Şanlıurfa'da 330 TL'den ya da Kayseri'den 353 TL'den başlayan taksit ödemeleri ile ön satıştan ev almak mümkün.