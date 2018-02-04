Taşınabilir Şarj Cihazları Hayatımızın Bir Parçası Oldu
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Taşınabilir Şarj Cihazları Hayatımızın Bir Parçası Oldu


Taşınabilir Şarj Cihazları Hayatımızın Bir Parçası Oldu
Taşınabilir Şarj Cihazları Hayatımızın Bir Parçası Oldu Hatice Demir - Tarih: 2018-02-04 Saat: 10:29:02
Anasayfa Eko Gündem Taşınabilir Şarj Cihazları Hayatımızın Bir Parçası Oldu

İnternet ve sosyal medya kullanımında yaşanan artışlar telefonların şarj sürelerini kısalttı. Vatandaş çareyi taşınabilir şarj cihazlarında buldu.

Ülkemizde yılda ortalama 12 milyon adet cep telefonu satışı gerçekleştiriliyor. Buna rağmen akıllı telefon kullanımındaki artış ve insanların telefonlarının sürekli kullanılabilir ve açık durumda olmasını istemeleri nedeni ile taşınabilir şarj cihazı satışı cep telefonu satışının üzerine çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2017 yılında toplamda 19,3 milyon adet taşınabilir şarj cihazı ithalatı gerçekleştirildi. İthalat fiyatı cihazı başına yaklaşık olarak 15 lira olarak belirlendi.

Pazar Büyüklüğü 2,5 Milyar Lira

Taşınabilir şarj cihazları teknoloji marketleri ve internette 10 lira ila 250 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Ürünün markası, toplam şarj kapasitesi ve farklı özelliklerine göre fiyatlar değişiklik gösterirken genel olarak bir kişinin birden fazla taşınabilir şarj cihazına sahip olabildiği de dikkatlerden kaçmıyor. Dünya genelinde ise bu pazarında büyüklüğü 2017 yılında 15,1 milyar dolar yani 57 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Önümüzde 5 yıl içerisinde bu pazardaki büyümenin yüzde 20’nin üzerinde olması uzmanlar tarafından beklenirken 2022 yılında toplam Pazar büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Artık Promosyon Olarak Dağıtılır Oldu

Lityum-ion pillerden üretilen bu şarj cihazlarının Çin üzerinden alış fiyatları 4 dolardan başlıyor. Yaklaşık 15 liraya Türkiye’de satıcıya mal olan cihazlar genel olarak 2000 mAh olarak bilinen en düşük kapasiteye sahip olan ürünler. Ürünün depolama kapasitesi arttıkça fiyatı da artıyor.

2010 yılının başlarında ilk defa üretime giren ve kısa sürede tüm dünyada bilinen bir alet olan taşınabilir şarj cihazlarının fiyatlarının düşmesi onların promosyon sektöründe de önemli bir yer edinmesini sağladı. 

 
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