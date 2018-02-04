Hafta sonu altın fiyatları alım yapmayı planlayanların yüzünü güldürdü. Altın satacaklarsa haftanın ilk işlem gününü beklemeye başladı. Çeyrek altın bugün kaç liradan satışa sunuldu? Cumhuriyet altınındaki düşüş kaç lira oldu? Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Detaylar haberimizde…

Hafta Sonu Altın Fiyatları!

Hafta sonunda altın fiyatları düne göre yükseldi. Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar dün fiyatların azalış yönlü hareketini fırsat bilerek alımlara ağırlık verdi. Altın bozdurmak için yola çıkanlarsa fiyatların düşmesinden pek memnun olmadı. Yatırımcıların büyük bölümü altın bozdurmak için Pazartesiyi beklemeye başladı.

Peki, 4 Şubat Pazar gününde çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını kaç lira? Gram altının satış fiyatı düştü mü? Sizlerin hemen hemen her gün merak ederek araştırdığınız bu soruların cevabını bugün sizler için biz araştırdık. İşte bugünün altın fiyatları…

Çeyrek Altında Bugün!

Çeyrek altının bugünkü alış fiyatı 259 lira 70 kuruş oldu. Satıştaki fiyatsa 272 lira 15 kuruş ile haftayı sonlandırdı.

Yarım altın fiyatları da piyasanın bugünlerdeki dalgalı seyirden etkilendi. Yarım altın bugün alışta 519 lira 40 kuruş olarak işleme alındı. Yarım altının satış fiyatı ise 544 lira 31 kuruş oldu.

Cumhuriyet Altını Bugün Kaç Lira Düştü?

Cumhuriyet altınına olan ilgi fiyatların gerilemesiyle normalin üzerine çıktı. Altın yatırımını uzun vadeli yapmayı planlayanlar fiyattaki büyük düşüşü fırsata dönüştürerek alımlara hız verdi. Cumhuriyet altını bugün alışta bin 93 liradan işlem gördü. Satış fiyatı ise bin 95 lira 13 kuruş gibi makul bir seviyeden devam etti.

Gram altını yatırımcısı haftanın son gününde sakinliğini koruyarak, hafta içi gelişmelerinin altın piyasasına yansımalarını beklemeye başladı. Gram altın bugün alışta 158 lira 22 kuruştan güne başladı. Şu anlardaki satış fiyatı ise 165 lira 23 kuruş olarak gözlemlendi.