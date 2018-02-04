Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin, değer kaybında liderliği kimseye kaptırmadı. Geçen yılın son günlerinde 20 bin dolar gibi bir seviyeden işleme alınan Bitcoin, bugünlerde 8 bin dolara kadar geriledi. Peki, bu durdurulamaz düşüşün nedeni ne? Bitcoin kaç dolar?

Bitcoin’de Kayıp Büyük

Kripto para piyasasındaki dalgalı seyir artık yerini ciddi kayıplara bıraktı. Piyasada işlem gören ve en fazla değer yitiren Bitcoin, yatırımcısını büyük kayıplarla karşı karşıya bıraktı. Bunun yanında Ethereum ile Ripple’de piyasanın en çok kaybedenlerinden oldu.

Piyasa analistlerine göre kripto para piyasasını Asya’daki yasal düzenlemeler en büyük darbeyi vurdu. Bunun yanında sanal paralar hakkında çıkan olumsuz haberlerde değer kaybını etkiledi.

Bitcoin Ne Kadar Oldu?

Kripto paralar arasında en büyük işlem hacmine sahip olan Bitcoin geçen 11 haftanın en ciddi kaybını bu hafta yaşadı. 8 bin dolar sınırının altına inen Bitcoin, 7 bin 540 dolardan işleme alındı. bu sanal para biriminin gün bazlı kaybı yüzde 16,3 olarak hesaplandı. Geçen beş günün verileri ise kaybın yüzde 34,6 olduğunu gösterdi. Bitcoin’in piyasa değerindeki azalışsa sadece 5 gün gibi kısa bir dilimde 20 milyar doların üzerinde seyretti. Ocak ayının ilk gününden son gününe kadar kaydedilen kayıp yüzde 25 olarak ifade edildi. Bu oran hacmin 65 milyar dolarlık seviyede gerilediğini kanıtlar nitelikte oldu.

Bunun yanında Ethereum ve Ripple’de aşağı yönlü hareketlere devam ediyor. Ethereum son bir haftada yüzde 23 değer yitirdi. Azalış sonrasında 900 dolara kadar düştü. Ripple’deki azalış 7 gün içerisinde yüzde 11’in üzerinde oldu.