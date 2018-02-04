‘Tarımda Asistan Devi’ mottosuyla tanıtımını yaptığı Case IH Mobil Asistan uygulaması ile çiftçinin ihtiyacı olan tüm bilgiyi ceplerine taşıyor

İzmir, 4 Şubat 2018 – Profesyonel çiftçilerin öncelikli tercihi Case IH, bu yılki İzmir Agroexpo Fuarı’ndaki standında ziyaretçileri yine seçkin marka ayrıcalığına yakışan ürün ve çözümleriyle karşılıyor.

Sahada verimliliği ve performansı artıran traktörleri ve zirai ekipmanları ile fuarın en gözde tanıtım alanlarından biri olan Case IH, ilk defa tanıtımını yaptığı hizmetlerle de farkını gösteriyor.

Case IH, topraklarının %28,5’i tarım alanlarından oluşan İzmir’de profesyonel ve üstün özellikli ürünlerinden Farmall C, JXB ve Maxxum Tier 4B seri ürünlerini bölge çiftçileriyle buluşturuyor. Case IH tanıtım alanında, aynı zamanda ziyaretçileri çiftçilerin teknolojiden daha fazla yararlanarak işlerini geliştirmeleri için tasarlanan teknolojik çözümlerle de karşılıyor.

Tarımda Asistan Devi: Teknolojiyi Çiftçilerin Akıllı Cihazlarına Taşıyan Pratik Mobil Uygulama

Case IH İzmir Agroexpo Fuarı’ndaki standında bu yıl çiftçilerin talepleri de dikkate alınarak geliştirilen Case IH Mobil Asistan uygulamasının da tanıtımını yapıyor.

Çiftçilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak üzere TürkTraktör ekiplerince tasarlanan Asistanile başta çiftçiler olmak üzere uygulamayı kullanan herkesin sosyal ve iş hayatını daha verimli planlayabilmesine destek olunuyor. Asistan’ı pratik bir şekilde cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar bulundukları bölgenin hava durumundan, sektörel haberlere; tarlalarına ektikleri ürünlerin fiyatlarına kadar birçok farklı bilgiye ulaşabiliyorlar. Uygulama ile aynı zamanda çiftçiler hızlı ve kolay bir şekilde bulundukları konuma bağlı olarak en yakın servisten randevu da talep edebiliyorlar. Asistan aynı zamanda uygulama üzerinden sosyal medya paylaşımları yapılmasına da olanak tanıyor.

‘Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi’ ile En Bilinçli Traktör Sürücüleri Belli Oldu!

Case IH tanıtım alanında aynı zamanda TürkTraktör’ün 2017 yılının sonunda bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlattığı Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım Hareketi ile ilgili bilgilendirmeler de yapılıyor. Bilinçsiz traktör sürüşünün ve tarım ekipmanları kullanımının neden olduğu kazaların göz ardı edilmemesi gereken ulusal bir sorun olduğu noktasından yola çıkarak başlatılan proje ile çiftçiler ve tüm traktör kullanıcılarına öncelikle güvenli sürüş bilinci aşılanması hedefleniyor.

Projenin ilk adımı olarak düzenlenen ve 9 hafta süren dijital yarışmaya toplamda 11 bin 500’den fazla kişi katıldı. Dijital ankette soruları yanıtlayan katılımcıların %90’ıntraktörü sahibi, %93’ü ise ehliyetli traktör kullanıcısı. Dijital ankette en fazla yanlış yapılan soruların detayına bakıldığında ise trafik kuralları, zor arazi koşullarında ve ekipman kullanımında bilgi eksikliği olduğu tespit edildi. Anket sonuçlarına görekatılımcıların yarısından fazlasını oluşturan %55’lik bir bölüm ise, ortalamada 10 yılın üzerinde traktör kullanıcısı olmalarına rağmen Güvenli Sürüş Eğitimi almak istediklerini de ifade etti. Dijital anketle birlikte gerçekleştirilen dijital yarışmada ise en başarılı olan iller Konya, Ankara, Afyon, Denizli ve Çorum olarak sıralandı.