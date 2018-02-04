Mesane Kanseri Erken Teşhisle Çözülebilir
Advert Advert Advert


Mesane Kanseri Erken Teşhisle Çözülebilir


Mesane Kanseri Erken Teşhisle Çözülebilir
Mesane Kanseri Erken Teşhisle Çözülebilir Elif İşçi - Tarih: 2018-02-04 Saat: 10:48:17
Anasayfa Sağlık Mesane Kanseri Erken Teşhisle Çözülebilir

Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürlüğü tarafından yaşam koşulları ve sağlıksız beslenme gibi durumlar ele alındı. Son zamanlarda giderek artan mesane kanserinin erken teşhis ve doğru tedavi sonrasında kısa sürede ortadan kaldırılabileceği ifade edildi.

Çağımızın hastalığı olan kanser, dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Günümüzde en sık görülen kanser türünden biri olan mesane kanserinin, özellikle 65 yaş ve üzeri, sigara kullanımı olan ve genetik yatkınlığı yüksek erkeklerde tespit edildiğini belirten Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere “Mesane kanserinin ilk belirtileri; idrar yaparken ağrı ve kanamadır. Hastaların bir kısmında idrardaki bu kanam pıhtılı olabilmektedir. Bu tarz şikayetleri olan kişiler, vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmalıdır” dedi.

Kanser tedavisinde erken teşhisin önemini vurgulayan Demirdere, “Diğer kanser türlerinde olduğu gibi mesane kanserinde de erken tanı hayat kurtarmaktadır. Risk grubundaki hastaların belirli aralıklarla basit bir idrar tahlili yaptırarak idrarlarında gizli kanama olup olmadığını kontrol ettirmesi, hastalığın erken teşhis edilmesi açısından fayda sağlamaktadır. Erken evrede konulan tanının ardından doğru tedavinin hayat kurtarıcı olması mesane kanserinde dikkat çekici noktayı oluşturuyor” dedi.

Kanserin temel nedeni beslenme, tütün kullanımı ve obezite olarak belirtilmektedir. Hareketsiz yaşam tarzını getiren çalışma biçimi, devamlı bilgisayar kullanımı, yalnız günümüz için değil, gelecek nesiller için de tehlike arz etmektedir. Dünya Kanser Raporu'na göre, 2030 yılında kanser birinci ölüm nedeni olacağı ve kanser vakalarındaki artışın ise yüzde 50'yi bularak, her yıl 15 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülmektedir.

Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere sözlerine şöyle devam etti; “İnsan sağlığına hizmet eden bir ilaç firması olarak görevimiz, kanser hastalarına tedavi seçeneği sunarak, zorlu olan hastalık ve tedavi sürecini rahatlatmaya ve iyileşmelerine katkıda bulunmaktır. Yıllar içinde edindiğimiz tecrübemizi, global anlaşmalarla güçlendirerek tedavi alanlarına yeni ilaçlar eklemeyi hedeflemekteyiz” dedi.

 
mesane kanseri ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler!
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Son Haftada Yüzde 2,60 Azaldı
Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Son Haftada Yüzde 2,60 Azaldı
Bitcoin’in 5 Günlük Kaybı 20 Milyar Dolardan Fazla
Bitcoin’in 5 Günlük Kaybı 20 Milyar Dolardan Fazla