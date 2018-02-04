Motorola Güvenlik Sistemleri Pazarına Resmen Girdi
Advert Advert Advert


Motorola Güvenlik Sistemleri Pazarına Resmen Girdi


Motorola Güvenlik Sistemleri Pazarına Resmen Girdi
Motorola Güvenlik Sistemleri Pazarına Resmen Girdi Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-04 Saat: 11:01:58
Anasayfa Şirketler Motorola Güvenlik Sistemleri Pazarına Resmen Girdi

ABD merkezli Motorola dev bir yatırımla ekonomi dünyasının gündemine oturdu. Şirketin yeni yatırımı güvenlik sistemlerine yönelik gerçekleşirken, Avigilon adlı firmanın yani sahibi Motorola oldu.

ABD merkezli Motorola dev bir yatırımla ekonomi dünyasının gündemine oturdu. Şirketin yeni yatırımı güvenlik sistemlerine yönelik gerçekleşirken, Avigilon adlı firmanın yani sahibi Motorola oldu.

Motorola 1 Milyar Dolarlık Yatırımla Gündeme Oturdu

Motorola, yılın en önemli yatırımları arasında gösterilen satın alma hakkında açıklama yaptı. Kanadalı Avigilon adlı firmayı satın aldığını doğrulayan Motorola, satın almaya 1 milyar dolarlık kaynak aktardığı açıkladı. Kanadalı firmanın güvenlik sistemleri üreticisi olduğu ifade edildi. Firma merkezinin Kanada’nın Vancouver şehrinde olduğu öğrenildi.

Satın Alma Nakit Oldu

Avigilon’un başkanlığını yapmakta olan Henderson, satın almanın tamamlanması sonrasında yazılı açıklama yaptı. James Henderson, Avigilon markasının faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini, Motorola faaliyetlerininse bağımsız olarak süreceğini belirtti. Şirket başkanı açıklamasında satın almanın detaylarını da paylaştı. Buna göre Motorola, Kanadalı üretici firmayı bir milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alma ise tek ödeme ile gerçekleşti.

Hapishanelerin Güvenlik Sistemi Avigilon İmzalı

Güvenlik sistemleri üretiminde lider firmalar arasında bulunan Avigilon başta hapishane ve kamu kurumlarının güvenlik sistemlerini üretiyor. Bunların yanında havaalanlarında, sağlık merkezlerinde ve kumarhanelerde güvenliği maksimize edecek sistemlere imza atıyor. Sektörün öncü isimleri arasında en dikkat çeken markalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda şirketin 750’nü üzerinde patent almış ürünü uluslararası pazarda kendine yer açıyor.

Yeni Alanlar, Yeni Pazarlar

Motorola ise bilindiği üzere polis kamera üretimiyle çift yönlü telsiz üretiminde lider markalar arasında yer alıyor. Bu satın alma ise Motorola için bir ilk olacak. İlk defa analitik sistemler pazarına girişi sağlayacak satın alma, video gözetim sistemleri pazarını da kapsıyor. Motorola’nın geçmişi incelendiğinde cep telefonu pazarından aradığı bulamayan marka, yeni alanlara kaymış gibi görünüyor. 

 
motorola güvenlik sistemleri avigilon abd kanada
KREDİ HABERLERİ
Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ayda 500 TL Taksitle Ev Alınır mı? Ev sahibi olmak ya da ev alarak yatırım yapma herkesin hayalidir. Bunun için de yeterli tutarda nakit paranın olması gerekir. Bu nedenle de çoğu vatandaş hayallerini, isteklerini ertelemek zorunda hisseder. Ancak bu yanlış bir...
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar
İkinci El Taşıt Kredisi Veren Bankalar Satın alınması planlanan ikinci el otomobil için nakit ihtiyacı bankalardan karşılanabilinmektedir. Bankalar uygun faiz oranları ile ikinci el taşıt kredisi imkanları sunmaktadır.
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler!
İpotekli Kredi Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler! Bankalardan ipotekli kredi alırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, yerine getirilmesi kriterler vardır. Bunlardan en önemlisi...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Bitcoin’in 5 Günlük Kaybı 20 Milyar Dolardan Fazla
Bitcoin’in 5 Günlük Kaybı 20 Milyar Dolardan Fazla
4 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Anlık Altın Fiyatları
4 Şubat Pazar Altın Fiyatları! Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Gram Altın Ne Kadar? Anlık Altın Fiyatları