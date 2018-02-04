ABD merkezli Motorola dev bir yatırımla ekonomi dünyasının gündemine oturdu. Şirketin yeni yatırımı güvenlik sistemlerine yönelik gerçekleşirken, Avigilon adlı firmanın yani sahibi Motorola oldu.

Motorola 1 Milyar Dolarlık Yatırımla Gündeme Oturdu

Motorola, yılın en önemli yatırımları arasında gösterilen satın alma hakkında açıklama yaptı. Kanadalı Avigilon adlı firmayı satın aldığını doğrulayan Motorola, satın almaya 1 milyar dolarlık kaynak aktardığı açıkladı. Kanadalı firmanın güvenlik sistemleri üreticisi olduğu ifade edildi. Firma merkezinin Kanada’nın Vancouver şehrinde olduğu öğrenildi.

Satın Alma Nakit Oldu

Avigilon’un başkanlığını yapmakta olan Henderson, satın almanın tamamlanması sonrasında yazılı açıklama yaptı. James Henderson, Avigilon markasının faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini, Motorola faaliyetlerininse bağımsız olarak süreceğini belirtti. Şirket başkanı açıklamasında satın almanın detaylarını da paylaştı. Buna göre Motorola, Kanadalı üretici firmayı bir milyar dolar karşılığında satın aldı. Satın alma ise tek ödeme ile gerçekleşti.

Hapishanelerin Güvenlik Sistemi Avigilon İmzalı

Güvenlik sistemleri üretiminde lider firmalar arasında bulunan Avigilon başta hapishane ve kamu kurumlarının güvenlik sistemlerini üretiyor. Bunların yanında havaalanlarında, sağlık merkezlerinde ve kumarhanelerde güvenliği maksimize edecek sistemlere imza atıyor. Sektörün öncü isimleri arasında en dikkat çeken markalardan biri olarak faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda şirketin 750’nü üzerinde patent almış ürünü uluslararası pazarda kendine yer açıyor.

Yeni Alanlar, Yeni Pazarlar

Motorola ise bilindiği üzere polis kamera üretimiyle çift yönlü telsiz üretiminde lider markalar arasında yer alıyor. Bu satın alma ise Motorola için bir ilk olacak. İlk defa analitik sistemler pazarına girişi sağlayacak satın alma, video gözetim sistemleri pazarını da kapsıyor. Motorola’nın geçmişi incelendiğinde cep telefonu pazarından aradığı bulamayan marka, yeni alanlara kaymış gibi görünüyor.