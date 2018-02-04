Narenciye üreticisini ve ihracatçısını sevindirecek haberi Ekonomi Bakanı verdi. Bakan Zeybekci, kararın Para Kredi Kurulu’nda imzalandığını duyurdu. Buna göre narenciye ihracatında her bir ton için 50 liralık destek verilecek.

1 Ocak 2018’den İtibaren Geçerli Olacak!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin açıklamasına göre narenciye ihracatında ton başına 50 liralık destek ödemesi yapılacak. Konuyla ilgili karar Para Kredi Kurulu tarafından imzalandı. 50 liralık ödeme 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere uygulanacak.

Ekonomi Bakanı dün Osmaniye’deydi. Buradaki yoğun programı tamamlayan bakan sonrasında Adana AK Parti İl Başkanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi. Zeybekci, il başkanlığı binasında Adana Çiftçiler Birliği’nin başkanlık görevini yapmakta olan Mutlu Doğru ile bir araya geldi. Doğru ile bir süre görüşen Bakan, Birlik başkanının taleplerini ve isteklerini dinledi. Bu kapsamda Adana Çiftçiler Birliği başkanı üreticilerin beklentilerini dile getirdi. Birlik üyelerinin kısa adı DFİF olan Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’ndan ihracat desteği beklediğini ifade eden Doğru, konu hakkında çalışma yapılmasını talep etti. Birlik üyesi firmalar bir süredir seslerini yetkililere duyurmaya çalışmakta, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu kapsamında kendilerine destek ödemesi yapılmasını istemekteydi.

Ton Başına 50 Lira Destek

Birlik başkanı Doğru’nun taleplerine sessiz kalmayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, müjdeli haberi görüşme sırasında verdi. Doğru’ya narenciye ihracatında her bir ton için geçerli olacak desteğin 50 lira olacağını söyledi.

Bu gelişme narenciye ihracatı yapan firmalara derin bir nefes aldırdı. İhracatçı firmalar destekten memnun olduklarını belirtti. Desteğin üreticiye de olumlu yansımalar yapacağını ifade ederek, “Yapılan düzenlemeden ve destek tutarından memnunuz. Bu haberle birlikte yeni yıla ilişkin umutlarımız arttı” dedi.