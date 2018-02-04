Gün öncesi spot elektrik piyasasında bir megavat saatlik elektrik fiyatı son bir haftada düştü. Azalış bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,60’ı buldu. Ortalama fiyatsa 179 lira 70 kuruşa geriledi.

Son Bir Haftanın En Yüksek Fiyatı 220,06 Lira Oldu

Gün öncesi spot elektrik piyasası fiyatlarının bir haftalık seyir incelendiğinde, bu hafta bir megavat saat elektrikte fiyatın en yüksek seviyeye ulaştığı tarih 29 Ocak 2018 olarak belirlendi. Bu tarihte bir megavat saatlik elektrik fiyatı 220 lira 6 kuruşa kadar yükseldi. Piyasa dahilinden fiyatların en düşük seviyelerden uygulandığı gün 4 Şubat yani bugün oldu. Haftanın en düşük fiyatı ise 29 lira 99 kuruş olarak kayda geçti.

Spot piyasada verileri incelendiğinde bir megavat saatlik elektrikte ortalama fiyat, bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,60 geriledi. Fiyatlardaki azalış sonrasında ortalama fiyat 179 lira 70 kuruşa denk geldi.

Bir megavat saatlik elektriğin bu haftaki marjinal fiyat ortalaması 164 lira 56 kuruş olarak hesaplandı.

Elektrik piyasasının 29 Ocak 2018 ile 4 Şubat 2018 tarihleri arasındaki işlem hacmi ise yukarı yönlü hareket etti. Bu kapsamda Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi tarafından kayıt altına alınan veriler, piyasanın haftalık işlem hacminin 523 milyon 917 bin 269 liraya yükseldiğini kanıtlar nitelikte oldu.

Bugün En Yüksek Fiyat 216,27 Lira Olacak

Bunların yanında spot piyasa bugün uygulanacak elektrik fiyatlarını dün belirlemişti. Buna göre bir megavat saatlik elektrik bugün en yüksek 216 lira 27 kuruştan işleme alınacak. En düşük fiyatsa 98 lira 94 kuruş üzerinden uygulanacak.