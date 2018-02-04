Sanal para piyasasındaki kayılar son 7 günde tavan yaptı. Geçen 24 saat içerisinde azda olsa toparlanan piyasa, küçük artışlar sonrasında işlem hacmini artırdı. Buna göre kripto para piyasası son 24 saatte işlem hacmini yüzde 12’nin üzerine taşıdı. Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve Bitcoin Cash kaç dolar oldu?

Kripto Para Piyasasında Son 24 Saat!

Kripto para piyasasının son bir haftalık değişimi, Asya’dan gelen düzenleme haberleri ardından gözünü aşağıya çevirdi. Piyasanın en büyükleri olarak gösterilen Bitcoin, Ethereum, Ripple, Cardano ve Bitcoin Cash ciddi bir değer kaybı yaşadı. Bir haftanın göstergeleri sürekli düşüşü işaret ederken, son 24 saatlik değişim yatırımcıya derin bir nefes aldırdı. Piyasada işlem görmekte olan en büyükler ibrelerini yukarıya çevirdi. Bu kapsamda 5 büyükteki değişim değer artışı ile kendini gösterdi. Yükselişler piyasanın hacmine olumlu yansıdı. Son 24 saat içerisinde piyasa hacmindeki artış yüzde 12,6’ya ulaştı.

Kripto para birimlerinin işlem gördüğü piyasada 24 saatlik değişim, yatırımcıları dahi şaşırttı. Bin 512 adetlik kripto para, işlem hacminde yüzde 16,6’lık sıçrama kaydetti. Bu oran piyasa hacmine 51 milyar dolar olarak yansıdı. Piyasayı oluşturan bin 512 adet sanal paranın toplam hacmi ise 545 milyar dolar seviyesine yükseldi.

Bitcoin Bugün Kaç Dolar Oldu?

Bitcoin bugüne 9 bin 277 dolar ile başladı. Bu rakam düne kıyasla yüzde 8,08’lik artışı kayıt altına aldı. Bitcoin piyasanın en büyüğü unvanını yüzde 34,4’le korudu. Bu sanal paranın son 24 saatteki işlem hacmi ise 23 milyar 432 milyon dolar olarak hesaplandı.

Son 24 saatlik değişimler incelendiğinde Ethereum yüzde 7,04 oranında değer kazandı. Ripple yüzde 13,11’lik değer yükselişiyle yatırımcısını memnun etti. Bitcoin Cash’deki değişim yüzde 14,74’lük artışa işaret etti. Son 24 saatin en yüksek kazancını ise Cardano kaydetti. Artış yüzde 31,64’e denk geldi.