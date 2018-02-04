Otomotivin 2017 İhracat Şampiyonları Belli Oldu
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Otomotivin 2017 İhracat Şampiyonları Belli Oldu


Otomotivin 2017 İhracat Şampiyonları Belli Oldu
Otomotivin 2017 İhracat Şampiyonları Belli Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-04 Saat: 12:24:18
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Otomotiv sektörü ihracatta liderlik geleneğini geçen yılda bozmadı. Sektör 2017’de 28 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yaparak, adını altın harflerle yazdırdı. Sektörün ihracat şampiyonu olan firmaları ise bugün açıklandı. Şampiyonluk Ford Otomotiv’in olurken, bunu Toyota takip etti.

Otomotiv sektörü ihracatta liderlik geleneğini geçen yılda bozmadı. Sektör 2017’de 28 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yaparak, adını altın harflerle yazdırdı. Sektörün ihracat şampiyonu olan firmaları ise bugün açıklandı. Şampiyonluk Ford Otomotiv’in olurken, bunu Toyota takip etti.

Otomotivin İhracat Şampiyonu Ford!

Türkiye’nin en iyi ihracatı tam 12 yıldır aralıksız yapan otomotiv sektörü geçen yılda başarılı bir yıl geçirdi. Sektörün ihracattaki liderlik iddiası 2017 yılı rakamlarının belli olmasıyla kanıtlandı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verileri incelendiğinde sektörün 2017 yılının ilk gününden 31 Aralık 2017 tarihine kadar yaptığı ihracat 28,5 milyar dolara ulaştı.

Yapılan açıklamaya göre otomotiv sektörünün en iyi ihracatını yapan otomotiv devi Ford olarak belirlendi. Listenin ikinci sırasında yer alan otomotiv firması Toyota oldu. Üçüncü ise Tofaş grubu olarak kayda geçti. Listenin dördüncü ismi Oyak Renault olurken, bunu Kibar Dış Ticaret takip etti. En çok ihracat yapan otomotiv firmaları arasında Mercedes-Benz Türk’de kendine yer açtı. Bosch Sanayi listenin yedincisi olmayı başardı. Man Truck & Bus Bosch’u takip eden dev firma olarak gözlemlendi. İhracatın lider firmalarından bir diğeri de Goodyear olarak kayda geçti.

Otomotiv Yeni Yılın İlk Ayında İhracatını Yüzde 11’e Yakın Artırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından kayıt altına alınan veriler sektörün 2018 yılına da iyi bir başlangıç yaptığını kanıtlar nitelikte oldu. Buna göre sektörün 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında yaptığı ihracat 2 milyar 287 milyon doları buldu. Bu rakam bir önceki yılın Ocak ayı ihracatından yüzde 10,8 oranında fazla oldu. 

 
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