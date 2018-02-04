İthalat Faturası 400 Milyon Dolar! Fransa’dan Parfüm, Almanya’dan Saç Boyası
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İthalat Faturası 400 Milyon Dolar! Fransa’dan Parfüm, Almanya’dan Saç Boyası


İthalat Faturası 400 Milyon Dolar! Fransa’dan Parfüm, Almanya’dan Saç Boyası
İthalat Faturası 400 Milyon Dolar! Fransa’dan Parfüm, Almanya’dan Saç Boyası Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-04 Saat: 13:03:46
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Kadınların vazgeçilmezi olan kozmetik ürünlerinin satışı ve ürünlerin ithalatı 2017’de ciddi oranda arttı. Türkiye’nin kozmetik ürünleri ithalatı geçen sene 400 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Kadınların vazgeçilmezi olan kozmetik ürünlerinin satışı ve ürünlerin ithalatı 2017’de ciddi oranda arttı. Türkiye’nin kozmetik ürünleri ithalatı geçen sene 400 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

Kadınlar Güzel Görünmek İçin Milyon Dolarlar Harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından kayıt altına alınan veriler dikkate alındığında Türkiye’nin kozmetik ithalatında başı vücut losyonları ve kremler çekti. Artan taleple birlikte vücut losyonları ve kremlere aktarılan para 2017’nin son günü itibari ile 105 milyon 500 bin dolara yükseldi. Kozmetik ithalatı kalemlerinden olan makyaj malzemeleri ve cilt bakım ürünlerinin ithalatına ise 83 milyon 800 bin dolar kaynak harcandı. Kadınların her gün kullandıkları malzemeler arasında önemli bir yere sahip olan göz makyajı ürünlerinin ithalatı ise 56 milyon 600 bin doları buldu. Türkiye’nin 2017 yılı parfüm ithalatıysa 45 milyon 400 bin dolara denk düştü.

2017 yılının kozmetik ithalatında Türkiye’nin ilk adresleri Fransa ile Almanya olarak belirlendi. Fransa’dan makyaj malzemeleri, parfüm, ruj, cilt bakım ürünleri ithalatı yoğun olarak yapıldı. Almanya’dan ithal edilen kalemler arasında göz makyajı ürünleri, deodorant ve saç boyası başı çekenlerden oldu.

Fransız Parfümüne 14 Milyon Dolar Harcadık

Türkiye geçen sene Fransa’dan toplamı 29 milyon 300 bin doları bulan makyaj ürünü ve cilt bakım ürünü ithal etti. Ülkeden ithal edilen kremlerin ve vücut bakım losyonların faturası ise 25 milyon 400 bin doları buldu. İthal edilen parfümün tutarı ise 14 milyon dolara denk geldi.

Almanya Kozmetik İthalatının İkinci Adresi Oldu

Aynı dönemde Almanya’dan yoğun şekilde deodorant ithal eden Türkiye bu kozmetik ürünlerine 12 milyon dolarlık harcama yaptı. Saç boyasının faturası ise 8 milyon 400 bin dolar olarak kesildi. Göz makyaj malzemelerinin ithalatına harcanan para ise 11 milyon 100 bin dolar olarak hesaplandı. 

 
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