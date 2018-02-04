Japon otomobil devi tarafından yapılan açıklama markanın Çinli kullanıcılarını tedirgin etti. Geri çağırmayı Toyota yaparken, 181 bin adetlik geri dön çağrısının sadece Çin’i kapsadığı duyuruldu.

Toyota 181 Bin 797 Aracını Geri Çağırdı

Japon otomobil devi Toyota, geri çağırma kervanına bir yenisini daha ekledi. Şirketten yapılan açıklamaya göre bazı araçların hava yastıkların fonksiyonel bozukluk belirlendi. Toyota işte bunu neden olarak göstererek, Çin’deki bazı araçlarına geri dön çağrısı yaptı. Geri çağırmaya konu olan markaya ait araç sayısınınsa 181 bin 797 adet olduğu belirtildi.

Hava Yastıkları Arızalı Modeller Tek Tek Açıklandı

Geri çağırma konusunda bir açıklamada Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi bünyesinden geldi. İdare açıklamasında, Toyota markalı bazı modellerin hava yastıklarında işlevsel bozukluk yaşandığının altını çizdi. Buna göre Toyota imzalı New Highlander modelinin geri çağırılacaklar listesinde olduğunu ifade etti. İdareden yapılan açıklamaya göre geri çağrılan modeller arasında Levin ve Levin’in hibrit modeli de yer aldı. Bunların yanında Japon otomobil devinin Corolla hibrit modelide listede yer alanlardan oldu. Bu modellerin üretim tarihleri ise 4 Mayıs 2015 – 4 Şubat 2016 olarak bildirildi.

İşlemler Toyota Tarafından Ücretsiz Yapılacak

Geri çağırma nedeninin hava yastıklarında belirlenen arıza olduğu ifade edilenlerden oldu. Arızanın şişirici parçalarından kaynaklandığı, işlevsel bozukluğun araç içindeki kişileri güvenlik tehdidi ile karşı karşıya bıraktığı, bu nedenle söz konusu modelleri kullananların riske atılmaması adına bu yönde bir karar alındığının altı çizildi.

Son durumda Japon otomobil devi Toyota, Çin’de kullanılmakta olan 181 bin 797 adetlik aracını geri çağırmak zorunda kaldı. Geri çağırılacak araçların tüm bakım ve onarımının Toyota tarafından yapılacağı ifade edilirken, işlemlerin ücretsiz olacağına vurgu yapıldı. Söz konusu araçlardaki bakım ve onarım ise 10 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayacak.