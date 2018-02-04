Güneydoğu’da Tekstil Yatırımlarına Teşvikler!
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Güneydoğu’da Tekstil Yatırımlarına Teşvikler!


Güneydoğu’da Tekstil Yatırımlarına Teşvikler!
Güneydoğu’da Tekstil Yatırımlarına Teşvikler! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 13:50:14
Anasayfa Yatırım Güneydoğu’da Tekstil Yatırımlarına Teşvikler!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen terör olayları nedeniyle 1993 senesinde Mardin'den İstanbul'a göç eden İbrahim Batuk, 17 sene çalıştıktan sonra doğduğu şehirde tekstil fabrikası kurdu.

Tekstil sektörünün çoğu alanında çalışarak tecrübe kazanan Batuk, 2011 senesinden günümüze Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren Akkuş Tekstil Sanayi ve Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlüğünü yapıyor. Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF)’nin düzenlediği "Mardin ve Dicle Bölgesi Tekstil-Hazır Giyimde Yatırım Fırsatları ve Tanıtım Günleri" etkinliği kapsamındaki "Mardin ve Dicle Bölgesinin Sektörel Yatırım Potansiyeli" konulu toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Akkuş Tekstil Genel Müdürü Batuk, iş adamlarının bölgeye yatırım yapmalarının önemine dikkat çekti.

Bölgedeki İnsanlara İstihdam Sağlanacak

Hükümetin bu bölgede yatırım yapmak isteyen iş adamlarına büyük oranda teşvik verdiğini belirten Batuk, bu bölgelerde işletme açan girişimcilerin uzun vadede kar sağlayacağını dile getirdi. Bölgede ciddi bir potansiyelin olduğunu ifade eden Batuk, bölgede ikamet eden vatandaşlara istihdam sağlanacağını da vurguladı. Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan terör olayları nedeniyle 1993 senesinde İstanbul'a gittiğini ve burada küçük bir atölyede 3-5 makineli bir yerde işe başladığını anlatan Batuk, bu küçük işletmede 4-5 sene tecrübe edindikten sonra başka bir işletmede çalışmaya başladığını, bu işletmenin hızla büyümeye başlamasıyla kendisinin de işletme ile beraber büyümeye başladığını anlattı.

2010 senesinde bölgeye yatırım yapan iş adamları için teşvikler verilmediğini aktaran Batuk, şuan müdürlüğünü yaptığı işletme sahiplerinin çoğu sektörde faaliyet gösterdiğini belirterek, 2011 senesinde Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekare kapalı alanda bir tekstil fabrikası kurduklarını anımsattı. Batuk, fabrikanın açılış zamanında 35 personel çalıştırdıklarını şimdi ise 270 personelin istihdam edildiğine dikkat çekti.

 
Mardin Organize Sanayi Bölgesi Akkuş Tekstil Sanayi Tekstil Moda Ve Hazır Giyim Federasyonu Mardin ve Dicle Bölgesinin Sektörel Yatırım Potansiyeli
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