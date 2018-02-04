Türkiye'nin E-Ticaret pazarına ve online alışveriş alışkanlıklarına yönelik muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda GittiGidiyor Genel Müdürü, eBay MENA Bölge Direktörü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, 2017 senesini yüzde 45 ila yüzde 50 oranında büyüme ile kapatmayı hedeflediklerini anımsattı. Bu hedef doğrultusunda çoğu projeyi faaliyete soktuklarını ifade eden Kantarcı, GittiGidiyor'un aylık bazda 70 milyon kişinin ziyaret ettiği, 100 bin satıcının bulunduğu ve 15 milyonu geçen ürünle hizmet veren bir platform olduğuna dikkat çekti. 19 milyon kayıtlı kullanıcı sayısının 2017 senesi sonunda 20 milyona ulaştığına işaret eden Kantarcı, 2017 senesini yüzde 56 oranında büyüme ile beklentilerin üstünde sonlandırdıklarını belirtti.

GittiGidiyor'un 2017’de 2016 senesine göre en fazla büyüyen kategorilerinin yapı market, cep telefonu- aksesuarları ve evcil hayvan ürünleri olduğunun bilgisini veren Kantarcı, bu kategorilerin yanı sıra otomobil, motosiklet ve aksesuarları, ofis- kırtasiye, anne- bebek, süpermarket, ev dekorasyon, beyaz eşya- küçük ev aletleri, kozmetik ve kişisel bakım kategorilerinde de tüketimin attığını bildirdi. Artık E-Ticaretin tüketiciler için bir alternatif değil alışverişin parçası haline geldiğini savunan Kantarcı, E-ticaret platformunun tüketicinin uygun fiyatlı ürünler almak istediği bir seçenekten daha fazla anlam taşıdığına işaret etti.

Tüketicilerin Kalite Beklentisi Önem Kazandı

Tüketicilerin birkaç sene öncesinde olduğu gibi uygun fiyatlı eski sezonlara ait ürünlere ilgi göstermediğini anlatan Kantarcı, tüketicilerin kalite beklentisinin arttığını belirtti. Tüketicilerin ilk alışverişinde fiyatın, ikinci alışverişinden sonrasında ise rahatlık ve kolaylığın önem kazandığını dile getiren Kantarcı, bu sebeple internetten ilk defa alışveriş yapan tüketiciye iyi bir tecrübe yaşatılmasının önemine işaret etti. Kantarcı, kişiselleştirilmiş iletişimin kullanıcı kolaylığı sağlayan bir özellik olduğunu ve tüketiciler için ürünlere kolay ulaşmanın önemli olduğunu belirtti.