Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın elde ettiği veriler kapsamında, banka hesabında 1 milyon lira ya da 1 milyon lira üzerinde mevduatı bulunan yurt içinde yerleşik mudilerin sayısı, 2017 senesinde 18 bin 105 kişi daha artarak 126 bin 969'a yükseldi. Yurt içinde yerleşik mudilerin toplam mevduatları da 835 milyar 621 milyon lira olarak belirlendi.

Yüzde 50'si TL Cinsi Mevduattan Oluşuyor

2017 senesinin 12 aylık sürecini kapsayan verilere göre, milyonerlerin mevduatlarının 424 milyar 237 milyon liralık bölümü TL cinsi, 408 milyar 209 milyon liralık bölümü döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 175 milyon liralık bölümü ise kıymetli maden depo hesabından oluşuyor. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 581 bin lira olarak tespit edildi. Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 senesinde 108 bin 864 kişiyken, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira seviyesindeydi.

BDDK’nın elde ettiği verilere göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 71 oranında artarak 12 bin 11'e ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı bir senede 4 bin 979 kişi artarken, hesaplarındaki para tutarı 74 milyar 358 milyon lira olarak belirlendi. Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 432 milyon liralık bölümü yerel para, 67 milyar 644 milyon liralık bölümü yabancı para ve 282 milyon liralık bölümü kıymetli maden depo hesaplarından oluşmaktaydı.