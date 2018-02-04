Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Norveç Oslo Üniversitesi’nde Sağlık Politikası ve Ekonomisi hakkında araştırmalar sürdüren Prof. Dr. Adnan Kısa, kanserin dünyada doğrudan ve dolaylı yolla toplam maliyetinin geçen sene 1.5 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Bu maliyetin 2014 senesinde 1.3 trilyon dolar olduğuna dikkat çeken Dr. Kısa, kanser faturasında hastaların tedavisiyle alakalı ilaçları, hastanede yatarak tedavi görmek gibi doğrudan maliyetleri ve iş gücü, yaşam kalitesi kaybı sebebiyle oluşan dolaylı ve toplumsal maliyetleri de kapsadığını aktardı.

Kanser hastalığı sebebiyle 2017 senesinde ortaya çıkan doğrudan maliyetlerin 165 milyar dolarlık bölümünün AB ülkelerinde, 90 milyar dolarlık bölümünün ABD’de, 57 milyar dolarlık bölümünün Japonya’da gerçekleştiğinin bilgisini veren Kısa, kansere en çok harcamayı ABD'nin yaptığını belirterek, bu ülkenin kanser tedavisine yönelik harcamalarının 2020 senesinde 157 milyar dolara çıkacağını öngördüğünü dile getirdi. Kısa, Türkiye’de kanser tedavisi ve ilaçlarına doğrudan yapılan senelik harcamanın 3 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifadelerine ekledi.

Hükümetler Risk Unsurlarını Azaltmaya Çalışıyor

Gelişmiş ülkelerin tümünün kanser hastalığına neden olan risk unsurlarını azaltmaya yönelik harcamalar yaptığını dile getiren Kısa, bu müdahalelerin maliyeti düşük, toplumun tüm kesimlerini kapsayacak halk sağlığı stratejileri olduğunu anlattı. Sigara tüketiminin kontrolü, çevre kirliliğinin azalması, içme sularının sağlıklı olması, fiziksel etkinliklerin toplumda yaygınlaştırılması, obezite ile mücadele, alkol kullanımının azaltılması gibi çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Kısa, bütün sektörlerle iş birliği sağlanarak kansere sebep olan risk unsurlarının azaltıldığını belirtti.

Tedavisi en pahalı kanser türünün ise melanomanın olduğunu ifade eden Kısa, bu tedavi için senelik ilaç maliyetinin 256 bin dolar olduğunu dile getirdi. Diğer kanser türleri hakkında da tedavi maliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Kısa, prostat kanseri tedavisinin 80 bin dolar, kolon cerrahisi tedavisinin 36 bin dolar olduğunu aktardı.