Gıda Sektörü Yatırımlarına 342 Milyon Ödenek Tahsis Edildi
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Gıda Sektörü Yatırımlarına 342 Milyon Ödenek Tahsis Edildi


Gıda Sektörü Yatırımlarına 342 Milyon Ödenek Tahsis Edildi
Gıda Sektörü Yatırımlarına 342 Milyon Ödenek Tahsis Edildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 14:49:16
Anasayfa Eko Gündem Gıda Sektörü Yatırımlarına 342 Milyon Ödenek Tahsis Edildi

Kamunun bu sene imalat sanayisi yatırımları için en çok ödenek tahsis ettiği sektör 342 milyon 637 bin lira tutarla gıda sektörü olarak belirlendi.

2018 Yılı Yatırım Programı'ndan elde edilen veriler kapsamında, 9 sektörün dahil edildiği imalat sanayisi yatırımları için tahsis edilen toplam ödenek 2017 senesine kıyasla yüzde 10 oranında azalarak 1 milyar 21 milyon 320 bin liraya düştü. Sektörler içinde en çok ödenek 342.6 milyon lira tahsis edilen gıda sektörü oldu. Gıda sektörüne tahsis edilen tutar 2017 senesine kıyasla yüzde 3.5 oranında düşüş gösterdi. Gıda sektörü yatırımları arasında en çok kaynak tahsisi 120 milyon lira yatırımla Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'ye 116 milyon 500 bin lira tutarında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 57.1 milyon lira tutarında, Et ve Süt Kurumuna ise 48 milyon lira tutarında ödenek tahsis edildi.

Gıda sektörünü 284 milyon lira ödenek tahsis edilen kimya sektörü takip ederken, bu yatırımlar kapsamında ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 204 milyon lira ödenek ayrıldı. Demir-çelik sektörü en çok ödenek ayrılan üçüncü sektör olarak belirlendi. Bu kapsamda Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna yatırımları için 122 milyon lira ödenek tahsis edilmesi planlanıyor.

Elektrikli Makine Sektörüne Ödenek Yüzde 912 Arttı

Ödenek artış oranları olarak incelendiğinde ilk sırada elektrikli makineler sektörü yer alıyor. Elektrikli makineler sektörü için tahsis edilen ödenek 2017 senesine kıyasla yüzde 912 oranında arttı. Elektrikli makineleri yüzde 27.2 oranında artışla kimya sektörü takip etti. Elektiriksiz makine sektörü için ayrılan ödenekte değişiklik yapılmadı. Basım sanayi, dokuma ve giyim, demiryolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek azaldı.

 
2018 Yılı Yatırım Programı Gıda Türkiye Şeker Fabrikaları Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ETİ Maden İşletmeleri
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