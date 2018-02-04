Uygun Fiyata Bankacılık Hizmetleri PTT Esnaf Kart’ta!
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Uygun Fiyata Bankacılık Hizmetleri PTT Esnaf Kart’ta!


Uygun Fiyata Bankacılık Hizmetleri PTT Esnaf Kart’ta!
Uygun Fiyata Bankacılık Hizmetleri PTT Esnaf Kart’ta! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 15:04:33
Anasayfa Eko Gündem Uygun Fiyata Bankacılık Hizmetleri PTT Esnaf Kart’ta!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. ortaklığıyla hizmet verecek "Esnaf Kart" ile esnafa PTT hizmetlerinde özel indirim ve ek avantajlar sağlanacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiler kapsamında, edindiği bilgilere göre, kısa süre içinde Bakanlık ve PTT A.Ş. arasında bir anlaşma imzalanacak. Anlaşmaya göre, PTT'den esnafa özel indirim ve avantajlar sağlayacak kart hizmeti sunulacak. Bu kartla PTT'nin bankacılık hizmetlerinde esnafa çeşitli avantajlar sağlanacak. Esnaf, bağlı bulunduğu odaya esnaf kart aracılığıyla aidat ödemesi yapabilecek.

PTT, Esnaf Kart ile esnafın nakit ihtiyacı olduğunda kredi desteği verebilecek. Kurum, anlaşmalı olduğu bankalarla esnafların temas kurmasını sağlayacak ve uygun vadede ve uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı tanınacak. Esnaf, kendine en yakın PTT şubesine başvuruda bulunarak kredi fırsatları hakkında bilgi alacak ve sunulan hizmetten yararlanabilecek. PTT, esnafa yaygın şube ağı ve zırhlı araç filosuyla nakit toplama ve dağıtma hizmeti de verecek. Bu hizmet sayesinde isteyen esnaf, uygun bulduğu zaman aralığında kasasında biriken nakit, kıymetli evrak, maden ve benzeri değerleri PTT’ye tahsil edebilecek.

PTT'nin üye iş yeri ve pos sistemi uygulaması esnafa özel komisyon oranıyla sunulacak. Taksicilere özel mobil pos hizmeti sağlanacak. Bu uygulamalara göre 2018 senesi sonlanmadan "Esnaf Pos Sistemi" oluşturulacak ve kullanıma açılacak. Taşımacılık yapan esnafa, PTT kart özelliği olan fotoğraflı mesleki yeterlilik belgesi (SCR) kartı verilecek.

Sigorta Ürünleri De Portföyde Yer Alacak

PTT A.Ş. sigorta hizmetiyle esnafın ihtiyacına göre sigorta ürünleri sunacak. Sicil numarasını belirten Esnaf Kart sahipleri, PTT'nin belirlediği sigorta ürünlerinden uygun fiyatlarla yararlanacak. PTTcell aracılığıyla özel esnaf tarifesi hazırlanacak, faturalı ve faturasız paket seçenekleri sunulacak. Esnaf tarifesinde, grup içi sınırsız konuşma hakkı tanınacak. Esnaf Kart kullanan esnaf, APS kurye, posta kargosu ve kargo gönderilerinde yüzde 20 oranına varan oranlarda indirimden faydalanacak. Resmi yazışmalarını güvenli bir platform aracılığıyla yapmak isteyen esnafa, kayıtlı elektronik posta hizmeti de sunulacak.

 
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