Türkiye Toplam Otomotiv Üretiminde Rekor Kırdı!
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Türkiye Toplam Otomotiv Üretiminde Rekor Kırdı!


Türkiye Toplam Otomotiv Üretiminde Rekor Kırdı!
Türkiye Toplam Otomotiv Üretiminde Rekor Kırdı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 15:17:57
Anasayfa Otomotiv Türkiye Toplam Otomotiv Üretiminde Rekor Kırdı!

Türkiye'de 2017 senesinde toplam otomotiv üretimi 1 milyon 674 bine, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bine yükselirken, otomotiv ve otomobil üretiminin toplamında şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)’nin derlediği Ocak-Aralık 2017 dönemini kapsayan senelik üretim sonuçları açıklandı. Bu rapora göre, 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla toplam otomotiv üretimi yüzde 13 oranında, toplam otomobil üretimi ise yüzde 18 oranında artış gösterdi. Aynı süreçte toplam üretim 1 milyon 674 bine, otomobil üretimi ise 1 milyon 121 bine ulaştı. Bu rakamlarla Türkiye'de toplam otomotiv ve toplam otomobil üretimi rekor seviyesine ulaştı.

Traktör üretimi ile beraber incelendiğinde ise toplam üretim geçen sene 1 milyon 727 bin 505 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen sene üretim ticari araç grubunda yüzde 3 oranında, hafif ticari araç grubunda yüzde 2 oranında, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 23 oranında artış gösterdi. Ağır ticari araç grubundaki bu değişim baz etkisi kaynaklı olurken, 2015 senesine kıyasla üretim yüzde 32 oranında geriledi.

Üretimin Yüzde 80'i İhraç Edildi

2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla adet bazında toplam otomotiv ihracatı yüzde 17 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 24 oranında artış gösterdi. Aynı süreçte toplam ihracat 1 milyon 333 bin adet, otomobil ihracatı ise 921 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Bu sayede otomotiv sanayisinin toplam üretiminin yüzde 80'lik bölümü ihraç edildi. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 20 oranında artarak 29 milyar dolara, euro bazında ise yüzde 17 oranında artarak 25.7 milyar euroya ulaştı. Toplam otomobil ihracatı dolar bazında yüzde 41 oranında artarak 11.8 milyar dolara, euro bazında yüzde 39 oranında artarak 10.5 milyar euroya ulaştı.

Toplam pazar ise 2017 senesinde yüzde 3 oranında gerileyerek 980 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti. Bu süreçte otomobil pazarı yüzde 5 gerileyerek 722 bin 759 adet oldu. Geçen sene bir önceki seneye kıyasla ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarı yüzde 3 oranında büyüme gösterirken, ağır ticari araç grubunda ise pazar aynı seviyedeydi.  Ağır ticari araç grubunda pazar son 2 senede yüzde 44 oranında geriledi.

 
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