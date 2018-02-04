Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TBMM Başkanlığına sunulan "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"nın büyük değişikler içerdiğini belirtti.

Tasarıda ihracatçı firmaların beklediği KDV ile ilgili düzenlemelerin de olduğunu dile getiren Zeybekci, ihracatçıların uzun zamandır beklediği, iade edilecek KDV’ler ile alakalı düzenlemeler bulunduğunu anımsattı. Şu anki uygulamada yapılan yatırımlarda, yatırım maliyetlerinde, ithalata KDV muafiyeti uygulandığını anlatan Zeybekci, yatırım teşvik belgesi alındığı zaman KDV ödenmeden ithalat yapılabildiğini fakat yerli mal ya da makine kullanıldığında KDV ödemesi gerektiğine işaret etti. Bu uygulamanın teşvik mantığına aykırı olduğunu dile getiren Zeybekci, bu tezatlıklar için düzenlemeler yaptıklarını belirterek, yerli makine kullanımlarında ve yurt içi satın alımlarında yatırım malı olması koşuluyla KDV muafiyeti getirdiklerine dikkat çekti.

2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla verilen teşvik belgelerinde yüzde 81 oranında artış olduğunu belirten Bakan Zeybekci, KOBİ, esnaf, sanatkarların ve tarım sektörüne desteklerinin devam edeceğini bildirdi. Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı kredi destekleri hakkında değerlendirme yapan Zeybekci, 2017 senesinde çok önemli bir görev üstlenen KGF teminatlı desteklerin devamının geleceğini ifade etti. Zeybekci, bu kredilerin genelinin esnafa, KOBİ'ye ve ihracatçıya verileceğini belirtti.

Yeni Türk Ticaret Merkezleri Kurulacak

Türkiye'nin ihracatını arttırması yönünde ciddi bir rol üstlenen yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezlerinin sayısının artması için de çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Zeybekci, bu merkezlerin kurulması için 3 milyon dolara varan destekler sunulacağını aktardı. Türk Ticaret Merkezlerinin dünyanın her yerinde bulunmasını istediklerini belirten Zeybekci, şu anda 14 Türk Ticaret Merkezinin bulunduğunu ve daha fazla Türk Ticaret Merkezi açmayı hedeflediklerini vurguladı.