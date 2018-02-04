Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, tarım ürünlerinin fiziki ya da ürün senetleri şeklinde işlem görmesini sağlayacak Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi'nin kurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu kararının Nisan ayında açıklandığını anımsattı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının himayesinde piyasanın işleyişine yönelik mevzuat çalışmalarının sonlandırılması ve alım satım sisteminin etkin hale getirilmesinin ardından borsaya nihai aşamada faaliyet izni verileceğini dile getiren Şimşek, gıda enflasyonun düşürülmesini sağlayacak ve piyasanın fiyat dengesini kuracak ürün ihtisas borsasının en kısa süre içinde faaliyete geçirileceğini bildirdi. Şimşek, Ankara merkezli olarak kurulacak borsanın ortaklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 33 ticaret borsası, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankasından oluştuğunun bilgisini verdi.

Sistemin depolamaya uyumlu, standardize edilebilen temel ve işlenmiş tarım ürünlerinin ticaretinin gelişmiş ülkeler seviyesindeki modern alt yapılarda gerçekleştirilmesini ve sağlıklı ortamlarda depolanmasının hedeflendiğine işaret eden vurgulayan Şimşek, ürün senetleriyle ticaretin kolaylaşacağını ve üretici, tüccar ve sanayicinin bu sayede teşvik edileceğini aktardı.

Lisanslı Depoculuğa Dair Çalışmalar Tamamlandı

Pazarda arz ve talep dengesinin kurulması için fiyat istikrarının sağlanacağını ifade eden Şimşek, bu hedef doğrultusunda görevini yerine getirecek olan lisanslı depoculuk ve elektronik ürün senedine dair hukuki ve teknik alt yapının tamamlandığını bildirdi. Türkiye'de 39 lisanslı deponun hizmet vermek için lisans aldığına dikkat çeken Şimşek, hali hazırda 9 ticaret borsasında işlem görmekte olan elektronik ürün senetlerinin MKK tarafından takip edildiğini dile getirdi. Piyasada ilk aşamada Türkiye’nin tarımsal üretim ve ürün stoğunun büyük bir bölümünü kapsayan buğday ve pamuğun işleme açılmasının planlandığını anlatan Şimşek, ilerleyen dönemde fındık, kayısı, incir, zeytin, Antep fıstığı gibi ürünlerin de sürece dahil edileceğine değindi.