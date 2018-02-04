Nuhoğlu İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Ali Nuhoğlu, gayrimenkul sektöründe bu zamana kadar toplam da 3 milyar TL yatırımlarının olduğunun altını çizerek, ürettikleri konutların metrekaresi 6 bin lira ve üstü olanların, sadece toplumun yüzde 20'lik kesimine hitap ettiğini dile getirdi.

Biraz daha ucuz konutlar üretilmesi gerektiğini söyleyen Nuhoğlu, gerçekleştirdiği açıklamada Türkiye'nin ekonomisine güven duyduklarını ve frene basma gibi bir düşüncelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Ekonomik büyüme trendinin ivmeli bir biçimde devam edeceğine inandıklarını belirten Nuhoğlu, 2017 senesinin bir önceki seneyle kıyaslandığında, Orta Doğu'da yaşanan kaosun ülkeye yansımasının az olduğunu ve bölge genelindeki radikal unsurların yavaş yavaş güç kaybı yaşadığını dile getirdi.

İnşaat sektöründe daha çok dönüşüm alanlarına odaklanılması gerektiğini vurgulayan Nuhoğlu, boş olan yerlerin imara açılması mantığının bir kenara bırakılması ve kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğini belirtti.

Ucuz Konut İçin İlk Adım İzmir'de Atıldı

Ucuz konut üretilmesi işini İzmir'de faaliyete soktuklarını bildiren Nuhoğlu, çok ciddi satışlar yaptıklarını ifade etti. Mimarinin, estetiğin, kalitenin, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kullanım özelliğinin daha uygun fiyatlara yakalanabileceğini aktaran Nuhoğlu, konuşmasında aidatların yüksekliğine de değindi.

Apartmanın verileceği şirketle anlaşmak adına mal sahiplerini 3'te 2'lik oranının onayına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Nuhoğlu, dönüşüm alanları kapsamında kamu bankalarının inşaatın bir bölümünü sübvanse etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yurt içinde ve yurt dışında projelerin sürdüğünü bildiren Nuhoğlu, önümüzdeki dönemler içerisinde hızlı tren ve kara yolu işlerinde yoğun bir biçimde bulunma planları olduğundan bahsetti. Şu anda Adana-Mersin hızlı tren hattında faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Nuhoğlu, müteahhitlik hizmetlerinin ana payını ilerleyen dönemlerde söz konusu sektörün alacağının görüldüğünü sözlerine ekledi.