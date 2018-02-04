Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan elde edilen bilgiler doğrultusunda, bankacılık sektöründe geçtiğimiz sene içerisinde kullandırılan kredilerin toplam tutarının, 2016 senesine oranla yüzde 21 artış yaşayarak 2 trilyon 97 milyar 393 milyon TL seviyesine yükseldiği ifade edildi.

Söz konusu süreç kapsamında ihracat kredilerinin yüzde 20.7 seviyesinde artarak 84 milyar 438 milyon TL seviyesinden, 101 milyar 922 milyon TL seviyesine ulaştığı bildirilirken, bahsi geçen rakamın 20 milyar 677 milyon TL'lik bölümünün TL cinsinden olduğu, 81 milyar 245 milyon TL'lik bölümünün ise YP cinsinden verilen kredilerden oluştuğu belirtildi.

İthalat Kredileri Arttı

Yine aynı dönem baz alındığında ithalat kredilerinin yüzde 37.3 seviyesinde artarak 4 milyar 59 milyon TL düzeyine ulaştığı ifade edilirken, geçtiğimiz sene içerisinde tüketici kredilerinin yüzde 17.7'lik artış göstererek 397.3 milyar TL'ye, kredi kartlarının ise yüzde 13.7 oranında bir artışla 116.2 milyar TL'ye çıktığı dile getirildi.

Toplam kredi dağılımı göz önüne alındığında, pastadaki en büyük payı işletmelerin 672 milyar 299 milyon TL'lik kredi kullanımıyla aldığı gözlemlenirken, söz konusu kredilerde geçtiğimiz sene içerisinde 2016 senesine oranla yüzde 23.5 seviyesinde artış olduğuna vurgu yapıldı.

Ülke genelindeki işletmelerin büyük bir bölümünü oluşturan KOBİ'lere sağlanan krediler çerçevesinde geçtiğimiz sene içerisinde bir senelik dönemde yüzde 17.1 seviyesinde artış yaşandığı belirtilirken, değişken piyasa şartlarına hızlı uyum yetenekleri ve esnek üretim yapılarının yanında, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizlikte azalma ve yeni iş alanları açılmasına katkı sağlamaları gibi özelliklerinden dolayı, ülkelerin sosyal ve ekonomik anlamda kalkınmasının temel taşları biçiminde nitelendirilen KOBİ'lere, geçtiğimiz sene içerisinde toplam 144.3 milyar TL seviyesinde kredi sağlandığı bildirildi.

Kar Zarar Ortaklığı

Öte yandan geçtiğimiz sene içerisinde kredi tutarı en çok yüzde 160.1 seviyesiyle kar zarar ortaklığı yatırımında artarken, söz konusu yatırımların kredi tutarlarının 2016 senesinin sonunda 314 milyon TL seviyesini bulduğu, 2017 senesinde ise bu rakamın 817 milyon TL'ye ulaştığı dile getirildi.