Ülke genelinde iki sene üst üste en fazla satışı yapılan otomobil modeli olarak nitelendirilen Egea, ihracat alanında gösterdiği başarılı performansı sayesinde Tofaş'a yeni bir üretim rekoru sağladı. Şirket, geçtiğimiz sene içerisinde 384 bin adet ile bir defa daha ülkenin otomotiv sanayisi tarihinin en yüksek üretim seviyesini gördü.

Tofaş tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, ülkenin 3'üncü büyük sanayi kuruluşu konumunda bulunan Tofaş'ın 2017 senesini başarılı bir performans sergileyerek tamamladığı bildirildi. Tofaş'ın 2017 senesi cirosunun, 2016 senesine kıyasla yüzde 23 seviyesinde artış yaşayarak 17.5 milyar TL düzeyine çıktığı ifade edilirken, söz konusu dönem içerisinde dünyanın birçok bölgesine ihraç ettiği 271 bin adetten oluşan araç ile toplam da 3.25 milyar dolar seviyesinde ihracat geliri sağladığı dile getirildi. Ayrıca şirketin yine bu dönemdeki net karının ise yüzde 32 oranında bir artış göstererek 1 milyar 283 milyon TL olduğu bildirildi.

Rekor Üretim, Rekor İhracat

Tofaş'ın CEO'su olarak görev yapan Cengiz Eroldu ise konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şirketin Egea ailesinin bütün modelleriyle faaliyete girmesiyle birlikte, 2016 senesinde sektör tarihinin rekor üretiminin ve rekor ihracat adetlerinin gerçekleştirildiğini ifade etti.

1 milyar dolar tutarındaki yatırımla devreye alınan Egea projesinin iç piyasa ve ihracat alanında yakaladığı başarılı performansı ile, 2017 senesi boyunca da üretimde liderliklerini koruduklarını söyleyen Eroldu, yeni yıla bir kez daha sektörde lider konumda bulunarak giriş yaptıklarını vurguladı.

Satış Hacmi 2017'de Daralmaya Rağmen Artış Gösterdi

Tofaş'ın temsil ettiği, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari, Maserati ve Fiat Professional markaları ile iç pazarda 123 bin adet civarında satış yaptıklarını söyleyen Eroldu, Türkiye otomotiv pazarında 2017 senesi içerisinde yüzde 3'lük dilimde daralma görüldüğünü, buna rağmen Tofaş çatısı altında temsil edilen markalarla birlikte satış hacimlerinin yüzde 12.7 seviyesinde arttığını söyledi.