Bursa Ekonomisi Yeni Yıla Hızlı Giriş Yaptı!
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Bursa Ekonomisi Yeni Yıla Hızlı Giriş Yaptı!


Bursa Ekonomisi Yeni Yıla Hızlı Giriş Yaptı!
Bursa Ekonomisi Yeni Yıla Hızlı Giriş Yaptı! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-02-04 Saat: 17:43:07
Anasayfa İthalat&İhracat Bursa Ekonomisi Yeni Yıla Hızlı Giriş Yaptı!

Uludağ İhracatcı Birlikleri Başkanı Orhan Sabuncu geçtiğimiz senede ülkemizin ekonomi alanında yüzde 11,1 oranında büyüme gösterdiğini belirterek, Bursa'nın da bu rakamlara ihracat rakamları ile katkı sağladığını dile getirdi.

Ülkemizin ihracat sıralamasında 2'nci büyük ili olan Bursa'da yeni yıl oldukça hızlı başladı. Ocak ayı rakamları doğrultusunda 2017 senesinin aynı dönemine göre ihracat oranı yüzde 13,22'lik bir artış ile beraber 2 milyar 362 milyon 936 bin dolarlık seviyelere kadar ulaştı. Ayrıca Bursa'nın geriye son bir sene içerisindeki ihracat rakamı ise yüzde 18,11’lik artışla 29 milyar 584 milyon 97 bin dolar seviyelerini buldu.

Geçtiğimiz sene 29.3 milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa, başarılı performansını 2018 yılının Ocak ayında da gösterdi. Uludağ İhracatcı Birlikleri Başkanı Orhan Sabuncu, Bursa'nın önemine bir kez daha vurgu yaparak geçtiğimiz senenin başarısını bu senede devam ettireceklerini ve Ocak ayında bahsi geçen seviyelere yaklaştıklarını söyledi. 

2017'de ihracat oranını yüzde 20 seviyelerinde arttırdıklarını ve 29.3 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştıklarını belirten Sabuncu, bu başarının elde edilebilmesi ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi adına daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi. Belirledikleri hedefler ve alternatif anlamda pazar arayışları ve bununla beraber üyelerinin Ar-Ge tasarım ve inovasyona dayalı üretim anlayışları doğrultusunda yeni yılda da başarılı bir şekilde ihracat oranlarını daha da yükselteceklerini ifade etti.

İhracat Oranlarındaki Artış ve Büyüme

Geçtiğimiz senenin ilk üç çeyreği içerisinde ülkemizin büyüme oranlarındaki artışa dikkat çeken Sabuncu, elde edilen rakamlar ile birlikte yüzde 11,1 oranında büyüme kaydederek ülke ekonomisinin çok önemli bir yükselişe geçtiğini ve bunun iş dünyası için büyük bir moral kaynağı olduğunu söyledi.

Bursa'da ayrıca Ocak ayı içerisinde 2 milyar 45 milyon dolarlık otomotiv sektörü ihracatı olduğu da gözlerden kaçmadı.

 
Bursa ihracat Uludağ İhracatcı Birlikleri Orhan Sabuncu
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