Hükümet tarafından istihdam kapsamında önemli adımlar atılırken, istihdam konusunda yeni bir müjde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Faruk Özlü'den geldi. OSB'lere yönelik önemli açıklamalar yapan Özlü, son zamanlarda Şanlıurfa ile Balıkesir'de kurulan OSB'lerin yaklaşık olarak 9 bin kişiye istihdam fırsatı sunacağını dile getirdi.

OSB'ler ile istihdam politikalarına destek vermeyi, modern ve sağlıklı ortamlarda çalışma fırsatı yaratmayı amaçladıklarından bahseden Özlü, 2023 senesine kadar sanayide yüksek teknolojiye odaklı, verimli, çevreye duyarlı ve yüksek katma değerli olan üretim yapısına geçilmesinin planlandığını belirtti.

Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB 2

Bu çerçevede devam eden faaliyetler sonucunda, Şanlıurfa'ya bağlı Eyyübiye ilçesinde toplam da 2 milyon 350 bin metrekare alana Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB 2'nin kurulduğunu aktaran Özlü, söz konusu OSB'nin kurucu ortaklarının, yüzde 32'lik seviyede katılım payı ve 5 üye ile Şanlıurfa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı olduğunu, yüzde 28'lik seviyede katılım payı ve 4 üye ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu, yüzde 28'lik seviyede katılım payı ve 4 üye ile Şanlıurfa Ticaret Borsası olduğunu ve yüzde 12'lik seviyede katılım payı ve 2 üye ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin oluşturduğunu ifade etti.

Bahsi geçen OSB'nin, bölge geneline ekonomik anlamda canlılık katacağına dikkatleri çeken Bakan Özlü, OSB'nin tam kapasiteyle faaliyete alınması halinde 7 bin civarında kişinin istihdamının sağlanacağının altını çizdi.

Balıkesir'de 2 Bin Kişiye İstihdam

Bakanlık olarak, her bölgenin ve her şehrin gereksinimleri doğrultusunda uygun OSB'lerin kurulabilmesi adına çaba gösterdiklerine değinen Özlü, Balıkesir'de ise 500 bin metrekarelik alandan oluşan Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşlemeleri İhtisas OSB'nin kurulduğunu ve ilerleyen dönemlerde bu OSB'de 2 bin civarında kişinin istihdam edileceğini sözlerine ekledi.