BIST 100 Endeksi her yıl Ocak ayında yükselişe geçerek bunu bir gelenek haline getirdi. Bu yılda geleneği bozmayan borsa hem yükselişe geçti hem de tarihin en yüksek rakamları ile kapanış yaşadı.

2018 yılının ilk işlem günü olan 1 Ocak’ta borsa güne 115.333 seviyesinde başlamıştı. Ay boyunca yükseliş yaşayan borsanın Ocak ayının son günü olan 31 Ocak’ta 119.528,80 ile kapanış yaptığı görüldü. Borsa Ocak ayı boyunca yüzde 3,64 artış yaşayarak en yüksek kapanışa sahip oldu.

BIST 100 Endeksi’nin son 2008 yılından bu yana olan verilerine bakıldığında 10 yıl içerisinde 7 defa değer kazandığı ve 3 defa değer kaybettiği gözlendi. Son 4 yıldır ise borsa her yıl Ocak ayında yükselişe geçiyor ve değer kazanıyor. Böylelikle borsa 4 yıldır üst üste her yeni yılın ilk ayında yatırımcısının yüzünü güldürmüş oluyor.

Borsada Rekor Seviyeyi Sağlayan Bankalar

Borsanın Ocak ayı içerisine yükseliş yaşamasının en büyük nedeni bankaların hisse senetlerine gelen alımlar olduğu gözlendi. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan tarafından yorumlanan BIST 100 Endeksi için Doğan, geçen aya oranla borsanın yükselişe geçmesini sağlayan değerin bankaların hisse senetlerine gelen alımlar olduğunu görebilmekteyiz ifadelerini kullandı.

Enflasyonun düşüş eğilimine girmesinin de borsada önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Üzeyir Doğan, büyümede yaşanan güçlü ilerleyişin ve Kredi Garanti Fonu tarafından teşviklerin arttırılması ile bankacılık sektöründe bir toparlanma yaşandığını ifade etti. Yaşanan bu toparlanma ile uzun vadeye yönelik belirsizliklerin ve olumsuzlukların giderildiğini de dile getiren Doğan, yıl sonuna kadar borsa için 135.000 hedef koyduklarını söyledi.