Haftalık olarak BIST 100 Endeksi’ne bakıldığında borsada değer kaybı yaşandığı görüldü. Borsada yaşanan değer kaybının haftalık baz alındığında yüzde 2,14 değer kaybına uğradığı gözlendi. Bu düşüş ile borsa yatırımcıları bu haftayı kayıpla tamamlamış oldu.

Aynı şekilde altın fiyatlarında da yaşanan değer kaybı ile birlikte altın yatırımcıları haftayı kayıpla kapatmış oldu. Kapalıçarşı’da 24 külçe altın fiyatı yüzde 0,91 değer kaybı yaşayarak, 161 TL’ye geriledi. Cumhuriyet altınının fiyatında da değer kaybı yaşandığı görüldü. Cumhuriyet altını 1.082 Türk lirasına gerileyerek yüzde 0,92 değer kaybı yaşadı.

Dolar ve Euro Yükseldi

Son dönemlerde azalışı ile dikkat çeken Dolar, bu haftayı yükseliş ile tamamladı. 3,75 Türk lirasına kadar gerilemiş olan dolar tekrardan yükselişe geçerek 3,7650 Türk lirası oldu. Euro ise yüzde 0,32 prim ile 4,6840 Türk lirasına ulaştı. Böylelikle euro ve dolar haftayı yükseliş ile tamamlayarak yatırımcısına kazandırmış oldu.

Sterlin geçen hafta serbest piyasa içerisinde 5,3490 Türk lirasına denk gelirken bu hafta azalış yaşadı. Yüzde 0,52 değer kaybı yaşayan İngiliz sterlin para biriminin 5,3210 Türk lirasına gerilediği dikkat çekti.

En Çok Yükselen Hisse Senedi Denizbank’ta

BIST 100 Endeksi’nde bu hafta en çok değer kazanan hisse senedi Denizbank’a ait oldu. Şirket hisseleri haftalık olarak baz alındığında yüzde 73,52 değer kazanarak rekor kırdı. Haftanın en çok değer kaybeden hisse senedine sahip olan şirket ise yüzde 19,82 değer kaybı ile Metemtur Otelcilik oldu.

Piyasa değeri olarak bakıldığında en değerli şirket 50 milyar 484 milyon lira ile Garanti Bankası olurken, ikinci sırada Koç Holding ve üçüncü sırada ise Akbank yer aldı.