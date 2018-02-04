Hafta boyunca değer kaybı yaşayan dijital para birimi Bitcoin hem kullanıcılarını hem de yatırımcılarını tereddütte bıraktı. Yaşadığı düşüş ile birlikte rekor bir değer kaybı yaşayan Bitcoin yüzde 50 düşüş yaşadı. Bitcoin’in yaşamış olduğu bu düşüşten sonra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi yeni bir açıklama yaparak, Bitcoin ile ilgili uyarılarda bulundu.

Denizli’de Merkezefendi Belediyesi tarafından yaptırılan Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu’nun açılış törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açılış töreninde konuşma yaptı. Açılış töreninde yapmış olduğu konuşma sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeybekçi, gazeteciler tarafından Bitcoin sorularına yanıt verdi.

Bitcoin Değer Kaybetmeye Devam Edecek

Daha önce yapmış olduğu uyarıların bir devamı niteliğinde açıklamalarının değerlendirilmesini isteyen Nihat Zeybekçi, Bitcoin’in çöküşe geçeceğini daha önce ifade etmiştim diyerek soruları yanıtlamaya başladı.

Bitcoin’in yaşamış olduğu değer kaybı ile ilgili olarak Zeybekçi, Bitcoin para biriminin herhangi bir temele ya da herhangi bir varlığa dayanmamasının büyük risk taşıdığını ifade etti. Arkasında herhangi bir kurum, devlet ya da muhatap altında birinin olmadığını söyleyen Nihat Zeybekçi, bilgi işleme ve bilgi saklama yöntemine dayalı olan bu para biriminin oldukça riskli olduğunu söyledi.

Bitcoin’in global pazar içerisinde yer aldığı ilk günden itibaren değer kazanmasında yaşanan gerekçesizliğe ve tabansızlığa dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Ekonomi Bakanı, Bitcoin’in değer kaybı yaşayacağı ile ilgili vatandaşları daha önceden uyarmış olduğunu dile getirdi. Vatandaşları tekrardan uyardan Zeybekçi, Bitcoin tuzağına düşmemeleri gerektiğini ve paralarını riske atmamalarını tekrardan hatırlattı. Dünyada yaşayan insanların paralarında rezerv arayışında olduklarını fakat bunun çözümünde kripto paranın yardımcı olmayacağını söyledi.