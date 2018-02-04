İzmir’in Yatırım Oranları Açıklandı
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İzmir’in Yatırım Oranları Açıklandı


İzmir’in Yatırım Oranları Açıklandı
İzmir’in Yatırım Oranları Açıklandı Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 2018-02-04 Saat: 20:37:48
Anasayfa Yatırım İzmir’in Yatırım Oranları Açıklandı

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım oranları açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım oranları açıklandı. Açıklanan yatırım oranlarından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu açıklamalarda bulundu.

Son 14 yıl içerisinde yatırımlarını 27 kat arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım miktarı 15 milyar Türk lirasını buldu. 2004-2017 yılları arasındaki değerleri kapsayan veriler ile bütçe gerçekleşme rakamları açıklanan İzmir ilinde İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan kurum ve şirketlerin toplam yatırım sayısının 15 milyar 74 milyon Türk lirasına ulaştığı görüldü.

Açıklanan bütçe gerçekleşme rakamlarından sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, hayali projeler yerine kentin geleceğine yönelik planlar ve projeler yaptıklarını bu sayede orta ve uzun vadeli yatırımlara imza atmış olduklarını dile getirdi.

Yatırım Oranları Arttı

İzmir’deki merkezi yönetimin yatırım tutarının 12.2 milyar Türk lirası olduğunu açıklayan Maliye Bakanlığı verilerine göre İzmir son 14 yılda yatırım oranlarını 27 kat arttırmış oldu.

Sadece 2017 yılındaki verilere bakıldığında 2017 yılının başında 489 TL olan kişi başı yatırım tutarı, aynı yılın sonunda 672 TL oldu. Türkiye’deki vergi gelirlerindeki payı yüzde 10.3 olan İzmir’in, bu sayede merkezi yönetim bütçe giderleri içerisindeki payı da yüzde 21.3 oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2004 yılında kişi başına düşen yatırımın 32 TL olduğu ve 2018 yılı itibari ile bu tutarın 21 kat artarak 672 TL’ye ulaştığı görüldü. 2004 yılındaki 366 milyon TL değerindeki bütçe giderlerinin 12 kat artarak 4.6 milyar TL’ye ulaştığı ve 394 milyon TL olan bütçe gelirinin 3.7 milyar TL seviyesine yükseldiği görüldü. 

 
Aziz Kocaoğlu İzmir Yatırım
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