Körfez sermayesi içerisinde Türkiye’nin en büyük temsilcisi olduğu bilinen Dubai merkezli Abraaj şirketine 200 milyon dolarlık suçlama yapıldı. Yapılan suçlamalardan sonra Abraaj şirketi ekonomi gündemine oturdu.

İçerisinde değerli iş adamlarının yer aldığı Dubai merkezli Abraaj şirketinin Türkiye’ye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı biliniyor. Yapmış olduğu yatırımlar ile Türkiye’de oldukça bilinen ve sayılan Abraaj şirketinin Bill Gates ve eşine ait olan fonunda bazı sorunlar olduğu ve bu fonların yanlış yere kullanılması ile birlikte suçlama yapıldığı ortaya çıktı. Bill Gates ve eşi tarafından kullanılan bu fonların bir sağlık kuruluşuna yanlış bir şekilde aktarıldığı duyuldu. Bu iddiayı ortaya atan ABD’li Wall Street Journal gazetesi oldu.

Abraaj Şirketi İddiaları Reddetti

Yapılan suçlamalardan sonra Abraaj şirketinin ortaya atılan bu iddiayı reddettiği görüldü. Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı olarak kullanılan para miktarının 200 milyon dolar olduğunu da iddia eden Wall Street Journal gazetesi, suç duyurusunda bulunulması gerektiğini dile getirdi.

2008 yılından bu yana Türkiye’de yatırım yapan Abraaj şirketinin, Hepsiburada’da yüzde 25, Fibabanka’da yüzde 9,95 oranında hisse yatırımı bulunuyor. Aynı zamanda Acıbadem Hastaneleri, Acıbadem Sigorta, Acıbadem Proje Yönetimi ve tekne yönetim şirketlerinden olan Numarine’ye ortak olduğu da biliniyor. 2013 yılında en büyük yatırımlardan birisi olan Serdar Bilgili’nin BLG öğrenci fonuna yurt yatırımı gerçekleştiren Abraaj şirketinin bu konu hakkında detaylı bir açıklamada bulunulması bekleniyor. Dünyanın en zengin işadamlarından biri olan Bill Gates ise henüz konu hakkında bir açıklama da bulunmadı.