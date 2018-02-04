Bankacılık Sektörü Karlılık Rekoru Kırdı!
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Bankacılık Sektörü Karlılık Rekoru Kırdı!


Bankacılık Sektörü Karlılık Rekoru Kırdı!
Bankacılık Sektörü Karlılık Rekoru Kırdı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 22:03:55
Anasayfa Bankalar Bankacılık Sektörü Karlılık Rekoru Kırdı!

Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının desteğiyle 2017 senesinde 49.1 milyar lira net kara ulaşarak rekor kırdı. Bankacılık sektörünün kredi hacmi 363.9 milyar lira artarak 2.1 trilyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisindeki büyümeye ciddi destek sağlayan Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulaması sayesinde 2017 senesinde kârlılıkta ve kredi artışında rekor kırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın elde ettiği veriler kapsamında, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi geçen sene yüzde 20 oranında artarak 2.1 trilyon liraya ulaştı. Hacimsel artış ise 363.9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankalar 2017 senesinde günlük bazda ortalama 997.2 milyon lira, saatte 41.5 milyon lira, dakikada ise 692 bin lira kredi oluşturdu. Takipte olan alacaklar ise yüzde 3.24'ten 2.95'e geriledi.

Kredi büyümesinin ivme kazanmasıyla bankacılık sektörü kârlılıkta rekor kırdı. Bankaların geçen sene elde ettiği net kârı 2016 senesine kıyasla yüzde 31 oranında artarak 49.1 milyar liraya ulaştı. Bankalar, 2017 senesinde günlük bazda ortalama 134 milyon 580 bin lira, saatte 5.6 milyon lira, dakikada 93.5 bin lira, saniyede bin 557 lira net kâr elde etti. Tüketicilerin en fazla şikayetçi olduğu iki ana unsur olan kredilerden alınan ücret ve komisyon ile bankacılık hizmet gelirleri de geçen sene yüzde 20 oranında artarak 36.5 milyar liraya ulaştı.

Faiz Geliri Yüzde 27 Arttı

Bankaların toplam faiz geliri yüzde 27.1 oranında artarak 247.5 milyar liraya ulaştı. Kredilerden 200.2 milyar lira faiz geliri elde edildi. Bu faiz gelirinin 47.3 milyar liralık bölümü tüketici kredilerinden, 9 milyar liralık bölümü kredi kartlarından, 30 milyar liralık bölümü taksitli ticari kredilerden ve 113.9 milyar liralık bölümü diğer kredilerden alınan faizlerden oluşmaktaydı. Bankaların taksitli ticari kredilerden aldığı faiz 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 54.3 oranında artış gösterdi. Sektörün toplam faiz gideri 2017’de bir önceki seneye kıyasla yüzde 29.7 oranında artarak 134.1 milyar liraya ulaştı. Bankalar, kâr rekoru kırılan 2017 senesinde şube ve istihdamda küçülmeye devam etti. 2016 senesine kıyasla istihdam 3 bin 195 kişi, şube sayısı ise 231 tane azaldı.

 
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