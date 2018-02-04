Dizi ve film sektörünün bir ülkenin tanıtımında ciddi rol oynadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ABD'nin ardından Türkiye’nin en çok dizi ihraç eden ülke konumunda olduğunu belirtti. Yerli yapımlarımızın dünyaya ihraç edilmesiyle beraberinde yabancıların Türkiye kültürünü ve doğal güzelliklerini görmek için ülkeyi ziyaret etmeye başladığını anlatan Palandöken, dizi ve film sektörünün bölgesel ürünlere ve turistik tanıtımlara daha fazla yer vermesiyle Türkiye’ye gelen turist sayısının attırılabileceğine değindi.

Yurt dışına ihraç edilen dizi ve filmlerde bölgesel ürünlerin kullanımının artması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, on sene önce 10 milyon dolar seviyesinde olan dizi ihracatının günümüzde senelik 350 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek, dizi ihracatının 1 milyar dolar seviyesine ulaşmasının gerekliliğine işaret etti.

Dizilerde Yerli Ürünlerin Kullanımına Özen Gösterilmeli

Özellikle Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Orta Asya ülkeleri olmak üzere Türk dizilerini 140'ı aşkın ülkede milyonlarca kişinin izlediğini ifade eden Palandöken, bu dizilerde özellikle ülkenin sanatkârları tarafından üretilen bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, hazır giyim ve mobilya sektöründen ünlü yerli markalarımızın tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini anlattı. Dizi ve filmlerdeki kostümlerin yerli tasarım ve yerli üretim olmasına özen gösterilmesiyle Türk tekstilinin dünyaya tanıtılmasına fırsat verileceğini dile getiren Palandöken, Türkiye’ye özel olan kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlerin tanıtımına da fırsat verilmesi gerektiğini aktardı. Turizm cenneti Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerinin dizi ve filmlerle dünyaya tanıtılmasının önemini vurgulayan Palandöken, meşhur film ve dizilerde seçilen mekanların turistlerin tatil tercihini etkileyen önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.