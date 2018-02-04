Türk Müteahhitlik Şirketleri Katar Yatırımları İçin İstekli
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Türk Müteahhitlik Şirketleri Katar Yatırımları İçin İstekli


Türk Müteahhitlik Şirketleri Katar Yatırımları İçin İstekli
Türk Müteahhitlik Şirketleri Katar Yatırımları İçin İstekli Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-02-04 Saat: 22:58:30
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Al Muhannedi, yalnızca Türk müteahhitleri değil, Türk teknik müşavirlik hizmetleri ve Türk inşaat malzemelerini Katar'da görmekten memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketlerinin Katar'da ilerleyen süreçte yapılacak alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli olduğuna dikkat çeken Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün’ün başkanlığındaki TMB heyeti, Katar Bayındırlık İdaresi Başkanı Saad Bin Ahmed Al Muhannedi başkanlığındaki Katar heyetiyle temas sağladı.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı Munis Özer'in de katılımda bulunduğu toplantıda, ilerleyen süreçte ortaklık kurulabilecek olası projeler hakkında görüşüldü. Toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda TMB Başkanı Yenigün, iki ülke arasındaki yakın ilişkilere işaret ederek, Türk müteahhitlik ve müşavirlik şirketlerinin Katar'da yapılacak alt ve üst yapı projelerini üstlenmek için hazır ve istekli olduğunu ifade etti.

Türk Şirketler Ortaklığa Ve Konsorsiyuma Hazır

Katar'da şimdiye kadar Türk müteahhitlik şirketleri tarafından 14.3 milyar dolar tutarında 131 proje yapıldığını hatırlatan Yenigün, Katar'ın 2030 Ulusal Vizyonu ve 2022 FIFA Dünya Kupası ev sahipliği kapsamında Türkiye’de 150 milyar dolar tutarında alt ve üst yapı projesi gerçekleştirmeyi planladığını aktardı. Yenigün, Türk müteahhitlik şirketlerinin uluslararası ortaklıklarda edindiği tecrübeyle ortak girişimler ve konsorsiyumlar gibi ortaklıklara hazır olduğunu dile getirdi.

Katar'da TMB üyesi 3-4 büyük Türk şirketinin çalışmalar yürüttüğünü ve yapılan işlerden oldukça memnun olduklarına dikkat çeken Katar Bayındırlık İdaresi Başkanı Saad Bin Ahmed Al Muhannedi, mevzuat değişiklikleri yaparak yeterlilik sürecini hızlandıracaklarını ve bu sayede pazara girişi kolaylaştıracaklarını aktardı. İlerleyen süreçte Katar’da Türk şirketlerin sayısını artırmayı hedeflediklerini anlatan Al Muhannedi, Türk müteahhitlerinin yanı sıra Türk teknik müşavirlik hizmetlerini ve Türk inşaat malzemelerini de Katar'da görmek istediklerini vurguladı.

 
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