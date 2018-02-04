Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizi durdurmak ya da daha fazla düşürmek amacıyla bankalarla altı saatlik bir zirve gerçekleştirdi. Faizlerin yatırım yapılacak seviyeye düşürülmesi için çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu bankalarının bu faizlerin düşürülmesine öncülük etmesini talep etti. Sürdürülebilir ekonominin ve kapsayıcı büyümenin sağlanması için toplantıda faizleri aşağı çekmeye ilişkin yeniliklerin yapılması kararı alındı. Devletin ekonomiyi güçlendirecek yeni reform paketi, yatırımcıları teşvik edici faiz oranlarının oluşmasına imkan tanıyacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen “Faiz Zirvesi”ne Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ve kamu bankaları genel müdürleri katılımda bulundu. Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, kamu bankalarının faizleri düşürme sürecine liderlik edeceğini ifade ederek, ülkeye yapılan doğrudan yatırımların en üst seviyeye çıkartılacağını vurguladı. Küresel bazda 2018 senesinin ilk çeyrek döneminde büyümenin canlılık kazandığını aktaran Ertem, Türkiye’nin bu büyümede diğer ülkelere öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kamu Bankaları Özel Bankalarla Yarışmayacak

Bankacılık sisteminin reel sektöre ve sanayi sektörüne finansman kaynağı sağlamadan ayakta kalamayacağını ifade eden Ertem, Hazine'nin bu sene borçlanma programında faiz oranlarını düşürecek yönde çalışmalar yapması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası'nın para politikasındaki kararlı duruşunun korunacağını dile getiren Ertem, üretim alanındaki yeniliklerin Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesine destek sağlayacağına dikkat çekti. Ekonomi yönetiminin faizlerin düşürülmesine dair çok fazla seçenek sunduğuna işaret eden Ertem, kamu bankalarının özel bankalarla yarışmadan faizlerin makul seviyeye düşürülmesinin önemini vurguladı. Ertem, bu süreçte kamu bankalarının özel bankalarla yarışmayacağını aktardı.