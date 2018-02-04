Uygulama ile kamunun nakit kaynaklarının aktif bir biçimde kullanılması ve borçlanma faizinin düşürülmesi amaçlanıyor. Necmettin Erbakan’ın Refah-Yol Hükümeti yolunda ilk uygulamalarından biri olan “Havuz Sistemi” ile parası olan kamu kurumu ihtiyacı olan kamu kurumunu finanse edecek. Hükümet 1 senede 10 milyar dolar tasarruf sağlamıştı 28 Şubat’ın ekonomik değerlendirmesini yapan Meclis Darbe Araştırma Komisyonu’nun raporu kapsamında, havuz sisteminin uygulanmasıyla iç borçlanma faiz oranlarının yüzde 2.1 oranında düşürülmesi sağlanmıştı. Fakat darbe girişimi yaşanınca uygulamaya son verilmiş ve bankalar 46 milyar dolarlık soyguna uğramıştı.

Yalnızca Tek Bir Banka Hesabı Olacak

“Havuz Sistemi” tekrar faaliyete sokulacak. Hükümetin TBMM’ye hafta içinde sunduğu torba tasarı ile genel bütçeli kamu idarelerinin nakit akışının yönetildiği “Tek Hazine Hesabı” uygulaması 45 kamu kuruşu ve 113 üniversiteyi kapsayacak şekilde düzenlendi. Bu sayede bütün kamu idarelerinin banka hesapları kapatılacak ve Merkez Bankası nezdinde Hazine adına banka hesabı oluşturulacak. Tüm gelirler “Tek Hazine Kurumlar Hesabına” aktarılacak.

Nakit Kaynakların Aktif Kullanımı Sağlanacak

Uygulama ile kamunun nakit kaynaklarının aktif bir şekilde kullanılması ve faizlerin düşürülmesi amaçlanıyor. Bazı ülkelerde merkezi yönetim sektörünün sisteme dahil edildiği, bazı ülkelerde ise mahalli idarelerin, bütçe dışı fonların, yurt dışı menşeili proje hesaplarının bile “Tek Hazine Hesabı” olarak uygulandığı belirtildi. kapsamında değerlendirildiği vurgulandı. Türkiye’de uygulanmakta olan sistemin yalnızca genel bütçeli idarelerin bütçe ödeme ve tahsilat hesaplarını kapsadığına işaret edildi. Kamu kaynaklarının ciddi bir bölümünün tek hazine hesabı kapsamı dışında yönetildiği, bu durumun kamu nakit yönetimi yönünden verimsizliğe sebep olduğu belirtildi. Yeni düzenleme sayesinde sistemin kapsamının genişletildiği ve kamunun nakit kaynaklarının Hazine Müsteşarlığı tarafından tek bir hesapta aktif bir şekilde takip edilmesi ve yönetilmesinin sağlanacağına dikkat çekildi.