Geçtiğimiz haftayı genel olarak sakin bir seyir ile geçiren dolar kuru Cuma günü ABD’den gelen tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gerçekleşmesi nedeni ile yükselişe geçmiş ve 3,76 Türk Lirasının üzerinde haftayı tamamlamıştı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde de kurdaki yükseliş eğilimi devam etti. Günün ilk işlemleri 3,77 liranın üzerinde gerçekleşti. Ekonomi uzmanları kurun hareketinde ABD’nin faiz verileri başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de etkili olacağını belirtiyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7692’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7735 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,6973 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,7019 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2457 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Geçtiğimiz haftayı 119 bin 44 puandan kapatan endeks yeni haftaya yüzde 1 düşüş ile başladı. açılış rakamı 118 bin 119 puan oldu.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yüzde 4 düşerek 8 bin 269 dolar seviyesine geriledi. Kripto para piyasasının geleceği konusunda endişeler devam ediyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 851 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 161,54 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,73 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.