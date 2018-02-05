1920 Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tezçakın: “Şubat’ta Ümraniye ve Gazi Mağusa’da açılacak şubelerin ardından, yurt içi ve yurt dışındaki projeler bir bir hayata geçirilecek”

1920 Sultanahmet Köftecisi, lezzet geleneğini yurt içinde ve yurt dışında yaymak amacıyla 2018’de birçok projeye imza atacak.

1920 Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Tezçakın, dördüncü kuşağın şirkette aktif olarak görev almasıyla birlikte yatırımların hız kazandığını belirtti.

İstanbul’daki şube ağına Şubat sonunda Ümraniye’yi de katacaklarını kaydeden Tezçakın, şunları söyledi:

“Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı üzerinde cadde dükkan konseptinde açılacak franchise şubenin işletmeciliğini hizmet sektöründeki tecrübeleri ile tanınan Arda Kehya ve Ömer Karabulut yapacak. Her ikisi de Sultanahmet Köftecisi’ni iyi bilen kişiler. Lezzetimizin yanı sıra bu işletmenin bir asırdır ayakta kalmasını sağlayan hizmet ruhunu da müesseselerine yansıtacaklarına inanıyorum. Mimari proje uygulamaları, personel eğitimleri bizzat benim denetimimde yapılıyor. Ümraniye, adımıza yakışır, iddialı franchise şubelerimizden biri olacak.”

Tezçakın, Şubat sonunda KKTC Gazi Mağusa’daki City Mall AVM’de de bir franchise şube açacaklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

“1920 Sultanahmet Köftecisi için 2018 atılım yılı olacak. Kurucumuz Mehmet Seracettin Efendi’nin 98 yıl önce keşfettiği lezzeti yurt içi ve yurt dışında yaymak için başlatılan projeler, onursal başkanımız Mehmet Tezçakın’ın gözetiminde, CEO’muz Mert Tezçakın ve merkez şube sorumlusu Timur Tezçakın’ın destekleriyle bir bir hayata geçirilecek. Bulgaristan’da Avrupa’daki şubelerin et ve kalifiye personel ihtiyaçlarını karşılamak için üs kurulacak. Almanya ve İngiltere’de yeni franchise şubeler açılacak. İlk kez şube açacağımız ülkeler olacak. ABD projemiz de yetişirse 2018’de hayata geçirilebilir.100. yılımızı kutlayacağımız 2020 yılında en az 3 kıtada onlarca şubesi olan bir işletme olmayı hedeflyoruz” dedi.

-Turquality Çalışmaları Sürüyor

Öte yandan, Sultanahmet Köftecisi’nin yurt dışı yatırımlarında devletten destek alabilmesi için başlatılan Turquality çalışmaları şirket CEO’su Mert Tezçakın başkanlığındaki ekip tarafından sürdürülüyor.

1920 Sultanahmet Köftecisi’nin gastronomi alanındaTurquality programına alınmasının hedeflendiği çalışmaların 2018 yılında tamamlanması bekleniyor.