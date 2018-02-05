Altın piyasası haftanın ilk işlem günü için açıldı. Gram altın yeni haftaya nasıl başladı? 5 Şubat Pazartesi çeyrek altın kaç lira oldu? Cumhuriyet altını fiyatı ne? Kapalıçarşı güncel altın fiyatları ne durumda? Altın yatırımcısı hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Altın Yatırımcısı Yeni Hafta Fiyatlarını Mercek Altına Aldı

Altın yatırımcısı haftanın ilk işlem gününde yeni fiyatların nasıl olduğunu merak ediyor. Hafta sonunda düşüş eğilimi içerisinde olan fiyatlar haftaya beklentinin üzerinde başladı. Özellikle küçük yatırımcının gözü kulağı çeyrek altın fiyatına çevrildi. Takip ettiğiniz üzere Cumhuriyet altını hafta sonunda sert düşüşlere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet altını alacaklar hafta sonu fırsatını iyi değerlendirdi. Bugünkü Cumhuriyet altını fiyatının hafta sonuna kıyasla daha yüksek olması beklenirken, beklenen olmadı. Altın fiyatları bugünde düşmeye devam etti.

Kapılarını yeni haftanın ilk işlem günü için açan Kapalıçarşı’da ise altın fiyatları şöyle oldu.

Çeyrek Altın Bugün Kaç Lira Oldu?

Çeyrek altın alacak vatandaşlar Kapalıçarşı fiyatlarını takip etmeye başladı. Bugünkü açılış fiyatları alışta 261 lira 25 kuruştan başladı. Çeyrek altınının satış fiyatı ise 262 lira 29 kuruş oldu.

Gram Altın Fiyatında Son Dakika!

Kapalıçarşı gram altında gün açılışını alışta 161 lira 25 kuruştan yaptı. Satış fiyatınınsa 162 lira 29 kuruş olduğu görüldü.

Yarım altının Kapalı Çarşı fiyatı alımlarda 529 lira 28 kuruştan başlarken, satışların 534 lira 70 kuruştan devam ettiği dikkat çekti.

Tam altın haftanın ilk gününe bin 41 lira 92 kuruştan başladı. Tam altın satış fiyatının ise bin 45 lira 92 kuruş olduğu gözlemlendi.

Cumhuriyet Altını Hafta Sonu Kaybını Geri Verdi Mi?

Cumhuriyet altını alacaklar 5 Şubat Pazartesiyi beklemekteydi. Fiyatların hafta sonundaki düşüşünün bugünde devam edeceği beklentisi yatırımcıyı yanıltmadı. Cumhuriyet altını bugünkü alışları bin 73 lira 93 kuruştan yapmaya başladı. Satış fiyatı ise bin 74 lira 57 kuruş oldu.

Haftaya hızlı bir giriş yapan altın piyasasındaki hareketliliğin yarında aynı şekilde devam edeceği belirtildi. Yatırımcı ise bugün hem Kapalıçarşı fiyatlarına hem de küresel piyasaları yakından takip edeceğini ifade etti.