AUSTROTHERM'den Kedilere Yalıtımlı Evler
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AUSTROTHERM'den Kedilere Yalıtımlı Evler


AUSTROTHERM'den Kedilere Yalıtımlı Evler
AUSTROTHERM'den Kedilere Yalıtımlı Evler Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 10:29:58
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Avusturyalı ısı yalıtımı uzmanı olan AUSTROTHERM tarafından ısı yalıtımı konusunda kediler için evler yapılmaya başlandı. Kış aylarında kedilerin üşümesini engelleyecek olan yalıtımlı evlerle sosyal sorumluluk projesi dahilinde önemli çalışmaların yapıldığı ifade edildi.

Avrupa’nın en önemli inşaat malzemesi üretici gruplarından biri olan, ısı yalıtım ürünleri alanında 60 yıldır faaliyet gösteren Austrotherm, mantolama özelinde sunduğu faydayı bu sefer kediler için harekete geçirdi.


Türkiye’nin İlk Isı Yalıtımlı Kedi Evi

Binaların ısı yalıtımları konusunda çalışırken, bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmayan Austrotherm‘Isı Yalıtımlı Kedi Evleri’ projesiyle sokak kedilerine özel sıcacık evler üretti.

Başlattıkları sosyal sorumluluk kampanyası ile ilgili Austrotherm Türkiye Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Celayer, “Dünyada 60, Türkiye’de de 10 yıldır üretim ve faaliyette bulunan, geliştirdiğimiz ürünlerimiz ile maksimum fayda sağlamaya odaklanmış bir marka olarak, sunduğumuz faydayı farklı alanlara da taşıyoruz. Bu soğuk kış günlerinde sokaktaki kediler üşümesin diye hazırladığımız, EPS ısı yalıtım levhalarını kullanarak ürettiğimiz, binalarda olduğu gibi mantaloması yapılmış bu evler, onları soğuktan, kardan, yağmurdan koruyacak. Her yıl daha da büyüyen projemize hayvanseverlerin ilgisi çok büyük. Onların desteği ile daha fazla kediyi, en iyi şekilde mantolaması yapılmış, Türkiye’nin ilk ısı yalıtımlı sıcacık kedi evleri ile buluşturuyoruz” dedi.

Çek, Paylaş. Daha Fazla Kedi, Sıcak Evi ile Buluşsun

Marka tarafından evlerin farklı semtlere yerleştirdiği projede, hayvanseverler de evlerin daha fazla sokak kedisi ile buluşmasına destek oluyor. Sosyal medyada da büyük yankı bulan kampanyada, “Isı Yalıtımlı Kedi Ev”lerinden edinmek isteyen hayvanseverlerin, Austrotherm Türkiye sosyal medya hesaplarını takip etmesi ve Instagram’da #herkedininbireviolsun hashtag’i ile kedili bir selfie’lerini paylaşmaları yeterli oluyor. Her hafta tekrar edecek olan kampanyanın detayları, katılım ve kazanma koşulları markanın sosyal medya hesaplarında detayları ile yer alıyor.

Isı yalıtımlı kedi evleri sahipleri ile Etkin Dağıtım’ın desteği ile özenli ve hızlı bir şekilde buluşuyor.

 
ausyrotherm ekonomi haber basın bülteni
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