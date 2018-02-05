Gelişen mobil ürünler, robotik çağrı hizmetleri, yapay zekâ uygulamaları, veri analitiği, müşteriye özel uygulamalar ve yenilikçi hizmet anlayışı bankacılıkta müşteri deneyimini iyileştirirken sektördeki rekabeti de üst düzeye taşıyor. Fiziksel ve dijital fintech platformu KOOP, 8 Şubat’ta düzenleyeceği Banking as a Service Summit ile bankacılık sektörünü dönüştüren bu eğilimlerin değerlendirilmesine olanak sağlayacak. Etkinliğe, Türkiye haricinde; İngiltere, Belçika, Slovakya, Ukrayna, Hindistan, ABD, Polonya, Estonya ve İspanya’dan 25 konuşmacı katılacak.

Bankaların Radarında Blockchain, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Var

Dünyada ve Türkiye’de bankaların teknolojiye ve yeni fikirlere yönelik yatırımları öne çıkıyor. Bankalar dijital kanallarını zenginleştirirken daha fazla veriyi ve hizmeti entegre edip güvenilir bir şekilde müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor. Hizmet kalitesini artırıp daha güvenilir bir altyapıda sunulmasını mümkün kılan yapay zekâ uygulamaları, veri analitiği ve Blockchain gibi yeni teknolojiler bankaların yatırım yapacağı projelerin ön sıralarında yer alıyor. Ülkemizden ve dünyanın farklı noktalarından gelecek uzmanlarla birlikte Türk bankacılık sektör oyuncularının da ağırlanacağı etkinlikte, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmelerle birlikte deneyimler ve öngörüler de katılımcılarla paylaşılacak.

Zirve Girişimcilerle Bankacılık Sektörünü Buluşturacak

Banking as a Service Summit, katılımcılar arasındaki etkileşime ev sahipliği yapacak. Konferansa katılacak bankacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile yatırımcılar, çok sayıda girişimciyle ve hizmet sağlayıcıyla bire bir görüşme ve işbirliği yapma fırsatı yakalayacak. E-GÜVEN, Veripark ve KOBIL sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik, Levent 199 Workinton’da sahne alacak

KOOP Yenilikçiliği Destekleyerek Ekosisteme Katkı Sağlıyor

KOOP’un kurucu ortağı Demet Zübeyiroğlu, “Finans ekosistemine katkı sağlamak, oyuncular arasında etkileşimi artırmak KOOP’un en önemli hedefi. KOOP çatısı altında uluslararası Blockchain Zirvesi yapmış ve dünyanın farklı ülkelerinden uygulamacıları ve profesyonelleri katılımcılarla buluşturmuştuk. Bu kez, yenilikçiliğin bankacılık sektöründeki yansımalarını ve son eğilimleri tartışmak için bu zirveyi organize ediyoruz. 12 Nisan’daki Wealth 4.0 Forum ile de sermaye piyasaları ve fon yönetimi kapsamında dijitalleşme ve yenilikçiliği gündeme getireceğiz.” dedi