Plastik sektörünün dinamizmi ve büyümesini sürdürmesi için pek çok projeye imza atan, sektörü uluslararası platformda başarıyla temsil eden PAGEV, Genel Kurul toplantısını yaptı. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu’nun sektörün tam desteğini aldığı ve güven tazelediği Genel Kurulda, Eroğlu’nun listesindeki isimler PAGEV Yönetim Kuruluna seçildi. PAGEV Genel Kurulu, İKMİB seçimleri öncesi plastik sektöründeki eğilimi ortaya koyması bakımından önem taşıyor.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV), Genel Kurul Toplantısı, Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda görev süreleri dolan üç yönetim kurulu ve bir denetim kurulu üyeliği için seçim yapılırken PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu’nun desteklediği liste sektör temsilcilerinden tam destek almayı başardı. Başkan Yavuz Eroğlu, geçen seneki Genel Kurula rakipsiz olarak girmiş, oybirliği ile yeniden PAGEV Başkanlığına seçilmişti. Genel Kurul’da da güven tazeleyen ve plastik sektörünün desteğini arkasına alan Başkan Eroğlu, böylece üçüncü kez yapılan ara seçimlerin her birinde desteklediği adayların kazanmasını sağlamış oldu.

Genel Kurulda yapılan seçim sonrası PAGEV Yönetim Kurulu şöyle şekillendi; PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Birinci Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç, İkinci Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz. Sayman Üye Abdullah Karatepe, Sekreter Üye Aziz Özay, Burak Önder, Eren Ünlü, Orhan Göçer, Oğuzcan Çetinalp, Cevat Taşkan ve Alper Varınca Yönetim Kurulu Üyesi.

PAGEV Genel Kurulu, İhracatçı Birlikleri ve Oda Seçimleri öncesi plastik sektörünün nabzını tutması bakımından önemli bir işaret niteliğindeydi. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada PAGEV’in ihracatçı birlikleri ve oda seçimlerindeki gücünü zayıflatmak için halihazırda birlik yönetimindeki tüm grupların bir araya gelerek seçim öncesi karalama kampanyaları yaptıklarını ancak Genel Kurulun bu içi boş karalamalara neredeyse üç katı bir oy farkıyla cevabını verdiğini belirtti.

Eroğlu, “PAGEV her dönem sektörün üst kuruluşları olan İhracatçı birlikleri ve Odalarda aktif bir çalışma içinde olmuştur. Bu aktivitesini de bir adım yukarı taşıyacaktır. Genel Kurulumuzdan aldığımız tam destekle hızımızı daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

PAGEV Yönetim Kurulu

Başkan Yavuz Eroğlu

Birinci Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç

İkinci Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz

Sayman Üye Abdullah Karatepe

Sekreter Üye Aziz Özay

Yönetim Kurulu Üyesi Burak Önder

Yönetim Kurulu Üyesi Eren Ünlü

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Göçer

Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzcan Çetinalp

Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşkan

Yönetim Kurulu Üyesi Alper Varınca

Yönetim Kurulu Yedek Üye Ömer Ertemiz

Yönetim Kurulu Yedek Üye Yusuf Pala

Yönetim Kurulu Yedek Üye Murat Erkan

Yönetim Kurulu Yedek Üye Hamdi Yazır

Yönetim Kurulu Yedek Üye Abdurrahim Bekgöz

Yönetim Kurulu Yedek Üye İlker İnan

PAGEV Denetim Kurulu

Ahmet Şekeroğlu

Dursun Cemal Bak

Şaban Gülbahar

PAGEV Denetim Kurulu Yedek

Kazım Öztürk

Aziz Turan

Ersoy Kaya