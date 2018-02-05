Ocak ayı enflasyonu belli oldu! Yılın ilk ayında enflasyon arttı mı? Enflasyondaki artış ne kadar oldu? İşte detaylar…

Enflasyon Yıllık Yüzde 10,35 Arttı

Yılın ilk ayı olan Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyondaki artış aylık bazda yüzde 1,02 arttı. Yıllık artışsa yüzde 10,34’i buldu.

Ocak ayında TÜFE, geçen yılın son ayına kıyasla yüzde 1,02’lik artış kaydetti. 2017’nin Ocak ayına kıyasla ise yüzde 10,35 oranında yükseldi. Son 12 ayın ortalamasında gözlemlenen değişimse yüzde 11,23’lük artışa işaret etti.

Aylık Bazda En Çok Artış…

Ocak ayında ana harcama gruplarında kaydedilen değişim şöyle oldu. Ev eşyası grubunda yüzde 2,44’lük artış görüldü. Sağlık grubundaki yükseliş yüzde 2,42 olarak belirlendi. Konuttaki artışın yüzde 2,34 olduğu dikkat çekti. Gıda ve alkolsüz içecek grubundaki yükseliş yüzde 1,67’ye işaret etti.

Aylık Bazda Düşüş Gösteren Gruplar

Aylık bazda bazı ana harcama grupları artış kaydederken, bazı ana gruplarda azalışlar meydana geldi. Buna göre Ocak ayında giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 6,02’lik gerileme yaşandı. Düşüş yönlü hareket eden diğer bir grupsa haberleşme olarak kayda geçti. Endeksteki azalış yüzde 0,99’a denk geldi.

Yıllık Artışta Ulaştırma Şampiyon Oldu

Yıllık bazlı inceleme sonuçlarına göre ev eşyası grubundaki artış yüzde 13,49 oldu. 2017 ile 2018 yılları ocak ayları karşılaştırıldığında giyim ve ayakkabıdaki yükseliş yüzde 12,63 olarak kayda geçti. Lokanta ve otel grubundaki değişimde artış yönlü gerçekleşti. Artış yüzde 11,42’yi buldu. Bunların yanında çeşitli mal ve hizmetler grubundaki yukarı yönlü hareket yüzde 11,38 olarak açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre enflasyon sepetinde toplamda 407 madde yer aldı. Bunlardan 19 tanesinde ortalama fiyat herhangi bir değişim sergilemedi. 295 maddenin fiyatında ise artış tespit edildi. 93 maddenin ortalama fiyatıysa azalış yönünde hareket etti.