Gürsoy Grup İle Multinet Up İş Birliği Gerçekleştirdi
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Gürsoy Grup İle Multinet Up İş Birliği Gerçekleştirdi


Gürsoy Grup İle Multinet Up İş Birliği Gerçekleştirdi
Gürsoy Grup İle Multinet Up İş Birliği Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-02-05 Saat: 10:43:43
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Eğlence ve perakende sektöründe pek çok yatırımı bir arada gerçekleştiren Gürsoy Grup yine teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Multinet Up yeni bir iş birliğine imza attı. Eğlence yaşam kartını geliştirmek adına çalışmalar gerçekleştirdiğini açıkladı.

Eğlence ve perakende sektöründe önemli yatırımları bulunan, Türkiye’nin lider inşaat ve restorasyon firmalarından Gürsoy Grup ile Türkiye’nin lider finansal teknoloji ve hizmetler şirketi Multinet Up, 2018 yılına hızlı girdi. İki şirket hayata geçirdikleri ortak girişim ile finans teknolojileri ve sadakat uygulamalarını kullanarak, günlük yaşam ve eğlence alanında faydalar dünyası kurmayı planlıyor.

İstanbul, 5 Şubat 2018; Eğlence ve perakende sektöründe gerçekleştirdiği önemli yatırımlarla adından söz ettiren Gürsoy Grup ile finansal teknoloji ve hizmetler alanında faaliyet gösteren lider şirketlerden Multinet Up, ses getirecek bir ortaklığa gitti. İki şirket; bu ortaklık ile eğlence ve sadakat uygulamaları özelinde sektördeki oyun kurucu konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz dönemde, Türkiye’nin en yaygın yeni nesil ödeme platformu İninal’ın çoğunluk hissesini satın alan Multinet Up ile geliştirdiği projelerle hayata ve kente değer katan Gürsoy Grup, bireylerin günlük yaşamlarına dokunacak eğlence ve fayda temalı bir platformda buluştu. Eşit hisseli olarak kurulan şirketin ismi “Yenilikçi Ödeme Sistemleri” olarak belirlendi.

Vialand ve Venezia Mega Outlet Genel Müdürü Cenk Hayırlıoğlu, Multinet Up ile kurdukları ortaklıkla ilgili olarak;

“Projelerimiz özelinde sunulan geniş marka karması, tasarım konsepti, eğlence ve sosyo-kültürel olanaklar ile sektörün eğlence ve alışveriş entegrasyonu sağlayan lider şirketlerinden biri olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerek Multinet Up gerekse iştiraki İninal ve bağlı oldukları Fransız Up Group, ödeme sistemleri alanında geliştirdikleri yenilikçi çözümler ile tanınıyor. Onlarla ortak bir girişimde bulunmaktan çok mutluyuz. Pek yakında müşterilerimize çok özel eğlence ve kazanç fırsatları sunacağız” dedi.

Konu ile ilgili olarak Multinet Up CEO’su Demirhan Şener ise şunları söyledi:

“Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmetler alanında öncüyüz. Bu öncülüğümüzü geliştirdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz yenilikçi ürünler ve çözümler ile hayatın her alanına taşımayı hedefliyoruz. Bugün Gürsoy Grup ile imza altına aldığımız ortaklık kararı, bu hedef doğrultusunda çok önemli bir dönüm noktasıdır.”

 
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