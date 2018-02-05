2018 yılında e-ticaret hacminin yüzde 30’un üzerinde artması beklenen ülkemizde, pazarlama uzmanlarının takvimlerini oluştururken dikkat etmesi gerekenleri RTB House açıklıyor

E-ticaret satışlarındaki büyüme, 2018 yılında da pazarlama hedeflerini domine etmeye devam edecek. ETİD raporuna göre, Türkiye’de e-ticaret her yıl yüzde 30 oranında büyüyor. Bununla birlikte Ecommerce Foundation tarafından yayınlanan raporda yer alan tahminlere göre, tüm dünyadaki çevrimiçi satışların değeri 2,77 milyar dolara ulaşacak.

Pazarlama ve satış departmanları için bir e-ticaret takvimi hazırlamak, perakende markalarının hem çevrimiçi hem de çevrimdışı dünyada başarılı olması için rekabette büyük destek sağlayacağına değinen RTB House Türkiye Ülke Müdürü Can Tunçer,“Fiziksel mağazalarına ve web mağazasına müşteri trafiği yönlendirmek için yeniden hedefleme kampanyalarını seçen pazarlama uzmanları, en iyi sonuçlara her bir kampanyanın tutarlı bir mesaj vermesiyle ulaşabiliyor” dedi. 2018 yılının e-ticaret için çok önemli bir yıl olacağına dikkat çeken Tunçer, “Bu yıl, Kara Cuma gibi geleneksel yıllık etkinliklerden, 4 senede bir gerçekleşen FIFA Dünya Kupası gibi uluslararası etkinliklere, e-mağazaların müşterilerle etkileşim kurmasına kadar hem satışları hem de gelirleri artırmak için harika fırsatlar yer alıyor. Reklamverenler, optimum sonuçlar elde etmek için kampanyalarında kişiselleştirme ve net hedeflemeden yararlanmak üzere önceden plan yapmalı. Kampanya hedeflerini ve parametrelerini etkinlik özelliklerine göre ayarlayabilir, belirli bir sektör için en iyi çözümleri seçebilir ve mesajı kullanıcı hedef gruplarına göre düzenleyebilirler” diye konuştu.

Tunçer, hedeflere daha kolay ulaşmak ve satış rakamlarını artırmak için, yaklaşan özel etkinliklerden nasıl yararlanılacağına ve yeniden hedefleme kampanyalarının nasıl kullanılacağına ilişkin önerilerini şu şekilde sıraladı:

1 - Spor Etkinlikleri: Sürekliliği Olan Kampanyalar

2014 yılında Kış Olimpiyatları ve FIFA Dünya Kupası sırasıyla 2,1 milyar ve 3,2 milyar kitleye ulaştı. 2018 e-ticaret sektörü için rekor kıran bir yıl olacak. 2018 Olimpik Kış Oyunları PyeongChang, Güney Kore'de başlayacak. Rusya yaz boyunca 2018 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Spor etkinlikleri çeşitli e-ticaret sektörlerinde yoğun bir uzman tüketici trafiği yaratır. Örneğin elektronik eşya (özellikle TV'ler) ve perakende spor eşyası satışlarında, dünyadaki bu önemli etkinliklerin öncesinde ve sonrasında artış gerçekleşiyor. Moda, spor ekipmanı, kozmetik (sporcu markalı), içecek, gıda dağıtım ve diğer birçok sektör bu etkinliklerin yakın zamanlarında özellikle başarılı olabilir.

2 - Tatil Etkinlikleri: Sadakate Yönelik Parametreler

E-ticaret pazarı tatiller öncesinde hareketlenir. Geride bıraktığımız yarıyıl tatili, yaz tatili, yeni yıl ve ülkemizdeki özel günlerden önceki günlerde e-ticaret alışverişleri zirveye çıkıyor.

En önemli tatillerin öncesinde müşteriler genellikle hediye aramak için birçok mağazada gezinirler. Bu müşterilerin satın alma profili normal alışverişten benzersiz şekilde farklıdır, çünkü öncelikle inceleme, okumak veya ilham almak için arama yapar, kendileri için alışveriş yapmaz ve daha önce ziyaret etmedikleri mağazalara giderler.

3 - Kişisel Etkinlikler: Müşterinin Amacını Öngörme

Özel etkinlikler, e-ticaret satışlarının değerine büyük katkıda bulunur. Doğum günü, yıldönümü veya kısa süreli tatiller olsun, insanların sevdiklerine hediye alma dürtüsü markalar için daima bir fırsat olacaktır. Tüm dünyada ve ülkemizde tüketiciler hediye bulmak için şu günlerde çok zaman ve para harcamaya eğilimlidir:

Sevgililer Günü

Anneler Günü

Babalar Günü

Dünya Kadınlar Günü

Örneğin, geçtiğimiz yıl Anneler Günü'ndeki toplam harcamada büyük artış yaşandı ve 21,4 milyar dolardan yaklaşık 23,6 milyar dolara rekor bir artışla karşılaştık. Bu da 2018'in farklı olmayacağı ve hatta her bir müşterinin bütçesinin daha yüksek olacağını akla getiriyor.

Yakınlarımız için kişisel dokunuşlar barındıran özel hediyeler ararken benzersiz, kişiselleştirilmiş reklamlardan daha fazla etkilenmeye eğilimliyiz.

4 - Sezonluk Kampanyalar: Kullanıcılarla Yeniden Etkileşim Kurma

Özel alışveriş etkinlikleri ve sezonluk etkinlikler de yıl içinde satış değeri sağlamada çok önemli etkenlerdir. Kara Cuma ve Siber Pazartesi gibi günler tüm dünyada ilgi görüyor. Bununla birlikte yerel e-ticaret kanallarının gerçekleştirdikleri büyük kampanya günleri de kullanıcıları cezbediyor.

Bu tür sezonluk ve özel e-ticaret etkinlikleri, pazarlamacılar için mağazalarını uzun zaman önce ziyaret etmiş olan eski müşterilerle yeniden bağlantı kurma fırsatı oluşturuyor. Özel dönemler ve kampanyalar sayesinde, bu müşterilerle yeniden etkileşim kurmak ve onları satışa ikna etmek mümkün.