Sony Mobile, süper yavaş çekim ve öngörülebilir yakalama özellikleriyle sevdiklerinize hayatın gerçek güzelliklerini yakalama fırsatı sunuyor. Motion Eye kamerasıyla ancak hayal edebileceğiniz anları gözler önüne sererken, renkleri daha geniş bir paletten sunan TRILUMINOS ekran ile doğal bir görünüm için en ara renk tonlarına hayat veriyor.

Xperia XZ1, nefes kesici Süper yavaş çekim video oynatma imkânı sunan saniyede 960 kare video kayıt ile günlük yaşamınızdan keyif verici anlardan ilginç videolar yaratmanızı sağlıyor. Ayrıca, 19 MP arka kamera yeni Öngörülebilir Yakalama fonksiyonu ile hep bir adım önden giderek aksiyon hatta sadece bir gülümseme tespit ettiğinde dahi siz daha deklanşöre basmadan otomatik olarak görüntüleri arabelleğe almaya başlıyor. Dolayısıyla, kaçırmış olduğunuz anı, dört çekim arasından seçme imkânı sunuyor. Premium kamera deneyimini ise 1/3 inç sensörü ve her ışıkta olağanüstü selfie’ler elde edebilmenizi sağlayacak bir ekran flaşına da sahip, birinci sınıf 13 megapiksel ön kamera tamamlıyor.

Premium tasarımı ile sürükleyici eğlenceyi sunmak üzere Sony inovasyon ve ses teknolojilerinden yararlanan Xperia XZ1, insan gözünün yeteneklerinin ötesine geçen detayları yakalayan en son teknoloji Motion Eye™ kamerası ve 3D Oluşturucu özelliğini de barındırıyor. Xperia XZ1 bununla birlikte HDR ekran da dahil olmak üzere, ekranda muhteşem görüntüler için sınıfının lideri görüntü teknolojileri ve Yüksek Çözünürlüklü Ses ile premium dinleme deneyimini de içinde barındırıyor.

Sony’nin mobil yaratıcılıkta çığır açan, 3D objelerin hızlı ve kolay bir şekilde taranmasını sağlayan eşsiz yenilikçi algoritması 3D Oluşturucu, yepyeni ve yaratıcı olasılıklar dünyasının kapılarını aralıyor. Bir akıllı telefonda ilk defa, kafa tarama, yüz tarama, yiyecek tarama ve serbest form tarama olmak üzere dört tarama modundan birini kullanarak sadece bir dakikanın altında objelerin yüksek kaliteli 3D tarıyor. 3D Oluşturucu, nesneleri 3D kaydetmenizi, görüntülemenizi ve düzenlemenizi de sağlıyor.

Xperia XZ1, suyu ve toza dayanıklılığı ve Corning® Gorilla® Glass 5 cam ile güçlendirilmiş ekranı sayesinde sağlamlığını güvence altına alıyor. Kişisel dokunuşunuz ile aktif hale gelen entegre parmak izi sensörü, sizi sezgisel olarak tanıyarak eşsiz ve yüksek güvence sunuyor. Xperia XZ1 eğlenirken modern bir yaşam tarzının tadını çıkarmanızı sağlayan performans için gücünü 4.5G bağlantıda 1 Gbps’e varan hıza sahip en son Qualcomm® Snapdragon™ 835 işlemciden alıyor.

Premium tasarım, Ay Mavisi, Sıcak Gümüş ve Klasik Siyah olmak üzere, her biri doğanın armağanı tonlardan esinlenen üç yeni renk ile geliyor.

Pil Bakımı ve Qnovo Adaptive şarj, pilinizin ömrünü uzatırken sağlığını da korumanıza yardımcı oluyor. Normalden daha fazla kullanım yaptığımız günlerde, Smart Stamina özelliği normal telefon kullanımınızı kontrol ederek mevcut şarjınızın daha ne kadar dayanabileceğini tahmin ediyor.

Xperia XZ1, sunduğu sıradışı özellikleri ile sevdiklerine özel bir hediye vermek isteyenleri operatör ve perakende satış noktalarında bekliyor.