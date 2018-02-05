Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı
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Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı


Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı
Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-02-05 Saat: 11:02:58
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Haftaya Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul haftanın ilk işlemleri için açıldı. BIST 100 endeksi hafta açılışını düşüşle yaptı. Endeksteki azalış yüzde 0,33 oldu. Bu düşüş BIST 100 endeksine 394,83 puanlık kayıp olarak yansıdı.

Borsa İstanbul haftanın ilk işlemleri için açıldı. BIST 100 endeksi hafta açılışını düşüşle yaptı. Endeksteki azalış yüzde 0,33 oldu. Bu düşüş BIST 100 endeksine 394,83 puanlık kayıp olarak yansıdı.

BIST 100 Endeksi Açılışı Yüzde 0,33’lük Kayıpla Yaptı

BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe 117.724,57 puan seviyesinden başladı. Endeks değerindeki azalış geçen haftanın kapanışına kıyasla yüzde 0,33 oldu.

Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi haftaya değer kaybıyla başlayanlardan oldu. Endeksteki düşüş yüzde 0,44 olarak belirlendi. Bunun yanında holding endeksinin değerindeki azalış yüzde 0,33’e denk geldi.

Hafta açılışında bazı sektör endeksleri kazandırdı, bazıları ise aşağı yönlü hareket etti. Buna göre Borsa İstanbul’un 5 Şubat 2018 tarihli açılışında en iyi başlangıcı bilişim yaptı. Bilişimdeki yükseliş yüzde 0,50 olarak kayda geçti. Haftaya en kötü başlayan sektörse sigorta oldu. Azalış yüzde 0,88’i buldu.

Hafta Kapanışındaki Azalış Bugünkü Açılışa Yansıdı

BIST 100 endeksi geçen haftanın kapanışını da düşüş yönlü yapmıştı. Cuma günkü küresel gelişmeler endeks değerinin yüzde 0,78 oranında gerilemesini beraberinde getirmişti. Endeksin aşağı yönlü seyrini ise faiz ve dolardaki artış tetiklemişti. Tüm bunlar sonrasında hafta kapanışı 118 bin 119 puan seviyesinde olmuştu.

Piyasa uzmanlarının tahminlerine göre, BIST 100 endeksi teknik açıdan ele alındığında 117 bin 200 puanda destek noktasına ulaşmış olacak. Endeks 120 bin puanda ise direnç gösterecek.

Piyasalar bugün yoğun bir veri akışını takip edecek. Yurtiçinde enflasyon rakamları an itibariyle açıklandı. Piyasaların tepkisi ise gün sonunda netlik kazanacak. Yurtdışından gelecek ve takip edilecek açıklamalar arasında ABD’nin PMI verileri bulunuyor. 

 
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