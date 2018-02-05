2017’de aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 125 milyar 857 milyon TL’ye ulaşan QNB Finansbank’ın yıl sonu net karı 1 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti.

Orta Doğu ve Afrika bölgesinin lider finansal kuruluşu olan Katar'ın en büyük bankası Qatar National Bank S.A.Q (QNB Group)’un Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2017 yılı finansal tablolarını kamuya açıkladı. Buna göre bankanın toplam kredileri, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 31 artarak 82 milyar 683 bin TL’ye ulaştı. Bankanın toplam aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 125 milyar 857 milyon TL’ye ulaşırken, net dönem kârı 1 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti. Müşteri mevduatı yüzde 26 artışla 65 milyar 297 milyon TL’ye ulaştı. Bankanın yıl sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı yüzde 20 artışla 12 milyar 155 milyon TL, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2017 yıl sonu sonuçlarını değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, 30. yılını kutlayan bankanın 2017 yılını hedeflerinin üzerinde yüksek karlılık ve sektörün üzerinde büyüme ile kapattığını vurgulayarak, “2017 yılında bankamızın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaştık. Mali teşvikler ve Kredi Garanti Fonu’nun destekleriyle yaşanan kredi genişlemesi sürecinde QNB Finansbank olarak aktif bir rol üstlendik. 2018’de mali politikanın desteğinin süreceğini ve Türkiye ekonomisinin istikrarını koruyacağını düşünüyoruz. Türk bankacılık sektörü güçlü altyapısı ile ekonominin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edecektir” dedi.

Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın ekonomiyi desteklemenin yanında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl da devam edeceğini vurgulayarak, “Geleceğin liderlerini bugünden yaratma misyonu çerçevesinde eğitim, sanat, spor ve girişimcilik alanlarına desteğimizi sürdüreceğiz. Çocuklar kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin odağı olmaya devam edecek. Minik Eller Büyük Hayaller platformumuz şu ana kadar binlerce çocuğa ulaştı. Önümüzdeki dönemde de çocukların ve gençlerin yaratıcılıklarını, analitik düşünmelerini destekleyen yeni çalışmaları hayata geçireceğiz” diye konuştu.