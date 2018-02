Gastronomi sektörünün önde gelen isimleri, “Lezita ile Şefler Lezzet Yolculuğunda” adlı etkinlikte bir araya geldi. Restoranların ve büyük otellerin mutfaklarını yöneten şeflerin yanı sıra üniversitelerin gastronomi bölümlerinden üst düzey katılımla gerçekleşen etkinlik, 26 – 28 Ocak tarihlerinde yapıldı. Lezita’nın İzmir – Kemalpaşa’daki fabrikasını ziyaret eden şefler, üretim teknolojileri, üretim aşamaları ve ürünler hakkında bilgiler aldı. Şefler ayrıca Lezita ürünlerinin tadına bakma fırsatı buldu.

Piliç eti pazarının en büyük markalarından biri olan Lezita, İzmir-Kemalpaşa’daki fabrikasında lezzet dünyasından değerli konuklar ağırladı. CMR Medya iş birliğiyle yapılan “Lezita ile Şefler Lezzet Yolculuğunda” adlı etkinlikte 40’a yakın şef bir araya geldi. Feriye Palace’dan Büyük Kulübe, BTA’dan İtimat Gıda’ya, Fairmont Otel’den Sheraton Otel’e sektörün belli başlı kurumlarından şefler “Lezita ile Şefler Lezzet Yolculuğunda” etkinliğinin katılımcıları arasında yer aldı.

Şeflerden Tam Not

26 Ocak’ta İzmir’e ulaşan şefler, bölgenin turizm cennetleri Çeşme ve Alaçatı’ya düzenlenen keyifli bir gezinin ardından 28 Ocak’ta Lezita’nın fabrikasına ulaştı. Şefler öncelikle Lezita’nın marka yolculuğu ve zengin ürün portföyü hakkında bilgiler aldı. Lezita’nın son olarak çıkardığı Gurme Lezzetler ürün grubu başta olmak üzere inovatif ürünlerin detayları paylaşıldı. Her biri önemli kariyerlere ve deneyimlere sahip olan şefler, Lezita’nın gıda mühendisleriyle ürünler hakkında konuşarak görüş alışverişinde bulundular. Lezita’nın toplam 100 bin metre karelik alanı ile Türkiye’nin en büyük ve modern et entegre tesisi olan fabrikasını uçtan uca gezme fırsatı bulan şefler, gezinin ardından Piliç Tandır, Piliç Ciğer Kavurma, Piliç Kasap Sucuk ve Özel Sosuyla Piliç Döner’den oluşan Gurme Lezzetler ürünlerinin tadına baktı. Gurme Lezzetler şeflerden tam not aldı.

Lezzet Yolculuğuna Hangi Şefler Katıldı?

Ayvaz Akbacak, Ahmet Karaman (Dream Eatstop), Alparslan Kodaloğlu (Dönerci Ali Usta - Tavuk Dünyası Danışman Şefi), Aydın Demir (Feriye Palace), Cevat Erdoğan (Büyük Kulüp), Ceyda Baza (Butik Catering), Cihan Akbacak, Erkan Tilgen (Farin Gıda), Ertan Korkmaz (BTA), Ethem Atalay (İtimat Gıda), Hakkı Yardımcı (Harbour 360), Hasan Göksu (Süleyman Demirel Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı), İlkay Gök (Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı), İsmail Ceylan (Büyük Kulüp), Kurtuluş Eyioğlu (Silence İstanbul Otel), Mehmet Fatih Kalaycıoğlu (İtimat Gıda), Mehmet Alkan (Harbour 360), Mehmet Siriş (Sheraton Otel Bursa), Mehmet Ünler (Troy Grup), Murat Çıtak (BTA), Nurettin Meşe (Troy Grup), Özlem Küçükosman (Deli Pasta), Recai Akman (Cakes & Bakes), Rüştü Ekmen (Resto Grup), Rüzgar Sünbül (CMR Medya - Gastro Plato Kurucu Şefi), Umut Karakuş (Fairmont Otel).